Julio con múltiples actividades turísticas en diferentes atractivos de la ciudad

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital dio a conocer hoy las actividades de la agenda turística, cultural y recreativa prevista para julio, colmada de actividades que se llevarán a cabo en los diferentes atractivos, durante todo el mes.

En conferencia de prensa, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, el Director de Turismo Gustavo Yurquina y la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio, destacaron la programación prevista que comenzará el próximo fin de semana largo, del 9 al 12 de julio y continuará hasta el primer fin de semana de agosto.

Durante la presentación, Inés Galíndez, destacó el trabajo articulado que viene desarrollando el municipio para consolidar una propuesta turística cada vez más amplia e integradora. “La programación contempla actividades en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de que toda la Capital brille durante el receso invernal, promoviendo además un impacto económico positivo para los distintos sectores vinculados al turismo y al desarrollo local”, destacó.

Por su parte, el director general de Turismo, Gustavo Yurquina, explicó que la agenda fue diseñada teniendo en cuenta los diversos perfiles de visitantes que recibe la ciudad durante julio. En ese marco, remarcó que la propuesta invita a descubrir la identidad catamarqueña a través de experiencias vinculadas con la gastronomía regional, la artesanía, la cultura y el turismo activo, con actividades distribuidas en distintos espacios turísticos y culturales de la Capital.

A su turno, la directora de Promoción Turística, Antonella Rubio, presentó las acciones promocionales previstas para la temporada, destacando que el espacio de la Capital en el Pabellón de Turismo de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá a caracterizarse por una propuesta sustentable, tecnológica e innovadora, con experiencias interactivas destinadas a residentes y turistas. Asimismo, recordó que la programación completa podrá consultarse a través del sitio web oficial de turismo de la Capital y mediante «Catu», el asistente virtual que centraliza toda la información sobre actividades, atractivos y servicios turísticos de la ciudad.

*Casa de la Puna*

Los viernes y sábados de julio, desde el mediodía hasta la tarde, tendrá la lugar la Feria Manos Catamarqueñas que reunirá a numerosos artesanos, productores y diseñadores en la Plaza Quique Sánchez Vera, donde también habrá variadas propuestas gastronómicas a cargo de Foodtrucks y de emprendedores que durante la tarde darán vida al rincón matero. Los oferentes de distintos puntos de la provincia que quieran participar en dicha feria pueden registrarse online mediante el link que se encuentra en las redes de Casa de la Puna: https://docs.google.com/…/1E4xJ9lqCGrnYCmuj80WYidB…/edit.

Además, cada jornada propondrá talleres de danza y espectáculos gratuitos para toda la familia.

El próximo viernes 10, a las 12.30 hs. la profesora y bailarina Rita Soria, brindará un taller gratuito de zamba, y posteriormente, subirán al escenario apostado en la calle frente a Casa de la Puna, Maite Díaz, el Ballet Dejando Huellas y el grupo La Triada. El sábado 11, a las 12.30 hs. el profesor y bailarín Agustín Molina enseñará a bailar la danza tradicional “El Sombrerito”, para luego dar lugar a las actuaciones del Ballet Semblanzas , Nacho Andrada y La Huella.

Los días viernes 17, 24 y los sábados 18, 25 y 1, de 11:00 a 13:00 hs. la profesora Anita Maldonado brindará taller de folklore sin costo.

Por su parte Achalay complementará la propuesta cultural y gastronómica en el interior de Casa de la Puna. Este viernes a partir de las 22 hs. actuará el multiinstrumentista Aldo Luna, – peña con cobro de derecho de espectáculo- y durante el sábado y domingo al mediodía se podrá almorzar comidas típicas, acompañadas con vinos regionales o cervezas artesanales.

*Pueblo Perdido*

Además de las visitas guiadas de lunes a domingos de 8 a 19 hs. para conocer los restos arqueológicos de la cultura Aguada, otras actividades se suman a la oferta turística del Pueblo Perdido de la Quebrada.

El viernes 10 y el sábado 11, a las 16:00 hs. La Torradería ofrecerá el taller “Sabores milenarios que reviven la historia” mediante el cual se enseñará a preparar la Ulpada, una bebida de maíz criollo amarillo que preparaban los pueblos originarios. La iniciativa culminará con una merienda compartida con galletitas de algarroba que se hornearán en el taller.

Durante los próximos fines de semana se ofrecerá: un Safari Fotográfico y encuentros de Paleojuegos para las infancias. La extensa agenda incluye el ciclo “Invierno con circo y teatro” organizado por la Dirección de Cultura Municipal, que propone espectáculos gratuitos del 11 al 16 de julio en diversas salas teatrales del Valle Central.

Las alternativas para las vacaciones invernales se completan con las propuestas que prestadores privados ofrecen todo el año tales como las actividades náuticas en el Dique El Jumeal.

Toda la información sobre la agenda de julio y las actividades turísticas de la ciudad se pueden encontrar en la web sfvc.tur.ar y en las redes oficiales de SFVC Turismo.