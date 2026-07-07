La Scaloneta perdía 2-0, pero reaccionó en un tremendo segundo tiempo y se impuso por 3-2 con goles de Romero, Messi y Enzo Fernández para meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina protagonizó una remontada heroica en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni perdía 2-0 ante Egipto, parecía estar al borde de la eliminación, pero reaccionó en el tramo final y terminó ganando 3-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El partido comenzó muy complicado para la Albiceleste. Sobre el cuarto de hora, un centro desde la derecha encontró la cabeza de Yasser Ibrahim, que cruzó su remate y marcó el 1-0 para el conjunto africano.

Argentina tuvo una gran chance para igualarlo pocos minutos después, cuando Nicolás Tagliafico fue derribado dentro del área y el árbitro François Letexier sancionó penal. Sin embargo, Lionel Messi se hizo cargo del remate y Mostafa Shobeir le adivinó la intención para sostener la ventaja de Egipto.

[embedded content]

El arquero egipcio volvió a ser protagonista con varias intervenciones importantes, mientras la Selección buscaba reaccionar sin claridad. La tensión creció todavía más en el complemento, cuando Mostafa Ziko convirtió el segundo, aunque el VAR anuló la acción por una infracción previa sobre Lisandro Martínez.

De todas maneras, Egipto volvió a golpear. Antes de la pausa de hidratación, una gran contra terminó otra vez en los pies de Ziko, que esta vez sí estiró la diferencia y puso el 2-0 para dejar a Argentina contra las cuerdas.

Cuando parecía que todo estaba perdido, apareció el carácter del campeón. A los 79 minutos, Cristian “Cuti” Romero ganó de cabeza en el área y marcó el descuento que volvió a meter a la Albiceleste en partido.

Solo cuatro minutos más tarde, Messi tuvo revancha. El capitán argentino conectó una volea espectacular para poner el 2-2 y desatar la euforia de los hinchas argentinos presentes en Atlanta.

La remontada se completó en el descuento. Lautaro Martínez envió un centro preciso al área y Enzo Fernández apareció para marcar el 3-2, sellando una reacción inolvidable de la Selección Argentina.

Fue final y clasificación para Argentina, que volvió a ganar un partido para el infarto después del sufrido triunfo ante Cabo Verde en la instancia anterior. El equipo de Scaloni mostró otra vez temple, personalidad y capacidad de reacción en un momento límite.

Con este resultado, la Selección Argentina se metió entre los ocho mejores del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En los cuartos de final, enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Suiza.