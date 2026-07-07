Los días 4 y 5 de julio, se realizó el séptimo encuentro de la Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio (IPM) de este año, que tuvo lugar en el salón Padre Santiago Sonzini de la parroquia Santa Rosa de Lima.

En esta ocasión, once parejas de novios participaron de estas jornadas de formación para recibir el Sacramento del Matrimonio.

Recordamos que esta propuesta es organizada de manera mensual por la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano.

El próximo encuentro se realizará del 3 al 5 y del 10 al 12 de agosto, en la parroquia San Roque de La Chacarita, ciudad capital.