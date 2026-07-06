La Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de la Capital culminó con éxito el ciclo de capacitación en el marco de la Ley Micaela (N.º 27.499), destinado a funcionarios y funcionarias del ejecutivo municipal, con el objeto de contribuir en la gestión con la construcción de un Estado más igualitario, inclusivo y libre de violencias por motivos de género.

A lo largo de las intensas jornadas, que se llevaron a cabo en las instalaciones del Teatro del Sur, los equipos técnicos abordaron de manera exhaustiva contenidos vinculados a la perspectiva de género, los marcos normativos vigentes, las desigualdades estructurales, las violencias y el rol del Estado en la prevención, promoción y garantía de derechos fundamentales.

Asimismo, se promovieron valiosos espacios de reflexión colectiva e intercambio sobre la importancia de incorporar de manera efectiva estas herramientas conceptuales en los procesos de planificación y ejecución de las políticas públicas locales.

El trayecto formativo fue dictado de manera integral por el cuerpo técnico de la mencionada secretaría municipal, en estricto cumplimiento de lo establecido por la legislación nacional, que dispone la formación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en los diversos estamentos de la función pública.

Con la finalización de este proceso pedagógico, la Municipalidad de la Capital al frente del intendente Gustavo Saadi consolida su política de incorporar de manera transversal la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno, convencida de que la actualización permanente fortalece la gestión pública, transforma las prácticas institucionales diarias y propicia una administración municipal mucho más justa, eficiente y capaz de garantizar derechos con verdadera igualdad de oportunidades para todos los vecinos.