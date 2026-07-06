El hockey catamarqueño se prepara para vivir tres jornadas inolvidables de aprendizaje, perfeccionamiento y crecimiento a nivel institucional. Durante los próximos días 23, 24 y 25 de julio de 2026, la provincia se transformará en la sede oficial de una destacada clínica de tecnificación de hockey de primer nivel, una iniciativa totalmente gratuita organizada de manera conjunta con la Municipalidad de la Capital, la cual fue diseñada específicamente con el propósito de potenciar el talento de las divisiones locales y fortalecer los valores formativos que caracterizan a la disciplina.

La propuesta técnica posee un carácter integral y se encuentra abierta a las categorías infantiles, juveniles, mayores y arqueros, implementando bajo una modalidad de doble turno diario donde los participantes trabajarán en grupos reducidos y divididos por edades para asegurar una atención personalizada que permita afianzar conocimientos, mejorar la toma de decisiones estratégicas y fomentar el intercambio de experiencias.

La clínica de tecnificación contará con la notable presencia de referentes de elite provenientes de Buenos Aires y Tucumán, incluyendo a entrenadores de planteles superiores y jugadores activos de prestigiosas instituciones nacionales como los clubes Boca Juniors y Quilmes, pertenecientes a la categoría Metro A.

Asimismo, las jornadas dispondrán del acompañamiento de una entrenadora especializada en la preparación de arqueros que actualmente se desempeña en el seleccionado de Buenos Aires, sumado a la fiscalización del profesor Javier Guzmán, quien actuará en territorio como referente deportivo de la Federación para garantizar la excelencia pedagógica de las actividades.

Al respecto, la organizadora del evento, Belén Mascareño, expresó su entusiasmo señalando que se encuentran muy felices de concretar esta propuesta junto al municipio de la Capital, con el mayor deseo de que la capacitación llegue a la mayor cantidad de jugadoras y jugadores para trabajar las áreas tácticas en cancha y dictar una charla especial orientada al cuerpo de entrenadores locales.

Por su parte, el coordinador Juan Segundo indicó que la idea central es consolidar tres días de jornadas intensas donde los participantes puedan tener un intercambio directo con deportistas de gran trayectoria, remarcando que para la organización es fundamental que esta formación sea gratuita y accesible porque el desarrollo del hockey en Catamarca constituye un compromiso social de todos.

Debido a la alta demanda proyectada y con el firme objetivo de resguardar la calidad de la enseñanza, las actividades contarán con un cupo limitado de 100 personas por día y, si bien el acceso no tiene costo, se requerirá una inscripción previa obligatoria. Con el lanzamiento de este importante espacio de perfeccionamiento, la Municipalidad de la Capital dirigida por el intendente Gustavo Saadi reafirma su premisa de gestión ligada al desarrollo deportivo comunitario, apostando de manera sostenida a la formación integral y a la contención de la juventud de la ciudad.

Link de inscripción: https://forms.gle/GxeGnSvxwtYcB7Qa9