El evento conmemorativo, realizado en la víspera de este 5 de julio, fue el escenario central para la tradicional entrega de los premios al mérito «San Fernando», «Vecino Destacado» y «Ciudadano Ilustre».

En el marco de las celebraciones oficiales por el 343° aniversario de la fundación de la ciudad Capital, se llevó a cabo una emotiva «Noche de Gala» en las renovadas instalaciones del Complejo Urbano Girardi. El evento conmemorativo, realizado durante la noche de ayer en la víspera de este 5 de julio, fue el escenario central para la tradicional entrega de los premios al mérito «San Fernando», «Vecino Destacado» y «Ciudadano Ilustre».

La ceremonia ofreció un brillante despliegue de talento local, contando con la destacada participación de la Banda de Música Municipal, la compañía Escénica Municipal y la academia de danzas urbanas Zafiros Crew, cuerpo estable dependiente de la Dirección General de Cultura. Estos galardones, otorgados a propuesta del cuerpo de concejales, buscan reconocer el invaluable aporte de hombres y mujeres que, a través de su trayectoria, compromiso y labor diaria, enriquecen las diversas disciplinas que dan vida a nuestra comunidad.

Durante el desarrollo del acto, el intendente Gustavo Saadi destacó la profunda importancia de este reconocimiento al señalar que las ciudades son grandes, no por sus construcciones, sino fundamentalmente por las personas que las construyen.

En este sentido, el jefe comunal agregó que los premios representan un agradecimiento sincero de toda la comunidad hacia aquellos ciudadanos que, desde diversos ámbitos como el emprendedurismo, el arte, la salud, el deporte y el voluntariado, enriquecen la vida de la Capital.

«Queremos agradecerles porque nos enseñan, y enseñan a las generaciones futuras, que el talento adquiere su mayor valor cuando se pone al servicio de los otros», expresó el intendente, subrayando que son estas personas quienes permiten escribir la verdadera historia de San Fernando del Valle de Catamarca.

La velada estuvo encabezada por el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, quien acompañó al intendente Saadi, acompañados por el secretario de Gobierno y Coordinación, Germán Kranevitter; la secretaria de Educación y Cultura, Marquesa Blanco; legisladores nacionales, provinciales, concejales y demás autoridades.

El momento más emotivo de la noche llegó con la lectura de la nómina de premiados. El galardón máximo, la distinción de Ciudadano Ilustre, fue otorgado al doctor Néstor Kriscautzky en reconocimiento a su sostenida trayectoria y su invalorable aporte al rescate y puesta en valor del patrimonio histórico y arqueológico catamarqueño.

Por su parte, en la categoría al Mérito «San Fernando», el municipio condecoró al doctor Oscar Arturo Brizuela por su vocación en la medicina; al oficial principal Fernando Lazarte por su compromiso ciudadano; a las profesoras Gabriela Adriana Elizabeth Páez, Norma Vázquez y Amalia Ramona Díaz por su vasta trayectoria como formadoras del sistema educativo; a la destacada investigadora científica del CONICET, Adriana Edith Niz; a la científica Daiana Reartes; al referente del boxeo Ramón del Valle Moreno; al reconocido artista Damián Córdoba por sus 25 años en la música popular; y al 46.º Aniversario del Vía Crucis viviente de Banda de Varela, valorado como una inefable expresión de fe y tradición cultural de la ciudad.

Finalmente, mediante el premio al «Vecino Destacado», la comuna reconoció la valentía de las brigadistas forestales Zulma Silvina Campo y Lorena Paola Araoz por su labor en los incendios de la Patagonia; a Virginia Brígido Chamorro y Thomas Valentín Breppe por sus invaluables aportes al deporte nacional e internacional; a la profesora de letras Julia Tiraboschi; al exdeportista Segundo Norberto «Zuri» Gutiérrez; al artista Martín Barros por su magia inclusiva; a la histórica florista Beatriz María Galindo tras treinta años de labor ininterrumpida; a la dirigente vecinal Itatí Agripina Moreno por su defensa de la ancianidad; al actor Lucas Abel Villagra; y al referente gastronómico Cristian Sebastián Carluccio Nieva.

El cierre de las distinciones estuvo marcado por un sentido y respetuoso homenaje post mortem a Gustavo Martín Pinela, reconociendo el gran aporte comunitario realizado a lo largo de su vida en su amada Banda de Varela.