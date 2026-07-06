El gobernador Raúl Jalil encabezó este lunes la entrega de un moderno laboratorio móvil al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, destinado a fortalecer las tareas de monitoreo y control de la calidad del agua en toda la provincia. Del acto también participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Minería, Teresita Regalado; el diputado provincial, Eduardo Andrada; la vicepresidenta de Aguas de Catamarca, Ivana Varas, entre otras autoridades de la empresa.

La nueva unidad, que será operada por Aguas de Catamarca, está completamente equipada con tecnología de última generación y permitirá realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos directamente en el lugar donde se requieran, sin necesidad de trasladar las muestras al laboratorio central.

Esta incorporación permitirá optimizar los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura de los controles sobre aguas crudas, ríos, lagos y otras fuentes de abastecimiento, garantizando resultados más rápidos y precisos para la toma de decisiones.

Además de las tareas analíticas, el laboratorio móvil facilitará el transporte de insumos destinados a las plantas potabilizadoras y brindará apoyo técnico en operativos conjuntos con otros organismos e instituciones provinciales.

Uno de los principales avances de esta unidad es su autonomía operativa. El vehículo cuenta con paneles solares y un grupo electrógeno que le permiten funcionar de manera independiente, asegurando el suministro eléctrico necesario para operar todo el equipamiento incluso en zonas alejadas o sin acceso a la red eléctrica.

Con esta nueva inversión, el Gobierno de Catamarca y Aguas de Catamarca refuerzan la infraestructura destinada al control de la calidad del agua, incorporando tecnología que permitirá mejorar la eficiencia del servicio y fortalecer las acciones de prevención y monitoreo en todo el territorio provincial.