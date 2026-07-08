Tras el rotundo éxito alcanzado en su primera convocatoria, este próximo domingo 12 de julio llega una nueva edición de la «Segunda Fiesta de la Tortilla y el Pan Casero». El esperado evento cultural, organizado de manera conjunta por la Municipalidad de la Capital y la Concejalía del Circuito 3, se llevará a cabo en las instalaciones de la plaza del barrio San Jorge, transformando el espacio verde en un punto de encuentro para toda la familia.

La jornada comunitaria busca poner en valor el trabajo diario de las familias, los emprendedores y los elaboradores gastronómicos locales, honrando de forma directa las tradiciones culinarias que forman parte de la identidad cultural y el patrimonio de Catamarca.

Bajo esta premisa de gestión, se premiará el esfuerzo y la dedicación de quienes mantienen vivas estas recetas ancestrales a través de los tradicionales concursos al «Mejor Pan Casero» y a la «Mejor Tortilla a la Parrilla», los cuales incluirán importantes incentivos y premios en efectivo para el primer y segundo puesto de cada categoría.

Además de las instancias de competencia, el encuentro vecinal contará con una amplia feria de emprendedores locales, diversas propuestas gastronómicas tradicionales para disfrutar al aire libre, shows musicales en vivo con artistas locales y sorteos especiales programados tanto para los vecinos asistentes como para los propios expositores del circuito.

Con el objetivo de ordenar la logística de la feria, la organización informó que aquellas personas interesadas en elaborar o vender pan y tortillas en el predio deberán comunicarse al número telefónico 3834-610000, mientras que los emprendedores y emprendedoras que deseen sumarse con un puesto artesanal en la feria comercial podrán coordinar su espacio llamando al 3834-653793.

De este modo, la gestión municipal invita a toda la comunidad de la Capital a participar de este renovado espacio de encuentro y recreación que no solo celebra nuestra cultura popular, sino que fortalece de manera directa la economía social local y consolida los lazos de fraternidad entre los vecinos de la ciudad.