El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibió en las instalaciones del Nodo Tecnológico Municipal a las máximas autoridades de la entidad financiera Banco Galicia, con el objetivo estratégico de explorar líneas de crédito y mecanismos de financiamiento orientados al desarrollo de los emprendedores, las micro y pequeñas empresas locales, así como a la ejecución de futuras obras de infraestructura en la ciudad.

El encuentro estuvo encabezado por Alfredo Marzano, gerente del sector público de la institución bancaria, y contó con la participación del líder de equipo del sector público, Guillermo Berdeal; el ejecutivo del área, Emanuel Rosas Bojanich; y el gerente de la sucursal Catamarca, Alejandro Rossa. por parte del ejecutivo municipal asistieron la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, junto al presidente del Instituto Municipal del Emprendedor, Pablo Asevey.

Al respecto, la secretaria Inés Galíndez destacó el carácter fundamental del encuentro señalando que recibieron al equipo gerencial para trabajar algunas líneas importantes destinadas al emprendedurismo, enfocando el apoyo para que un banco de esta envergadura trabaje junto a emprendedores y micro y pequeñas empresas que ya se encuentran asentadas en Catamarca.

Asimismo, la funcionaria explicó que las gestiones buscan fortalecer de manera directa las cadenas de valor productivas y articular acciones de impacto en conjunto con el Gobierno provincial. en ese mismo sentido, subrayó la relevancia de obtener financiamiento para la mejora y ejecución de las obras de infraestructura que requiere la ciudad, tales como el equipamiento urbano para optimizar los servicios públicos, enfatizando que los dos ejes principales de este esquema son el fomento del trabajo y el bienestar general de la sociedad.

Por su parte, el gerente del sector público del Banco Galicia, Alfredo Marzano, mencionó que la reunión de trabajo fue sumamente productiva, permitiendo analizar de cerca las posibilidades reales de financiamiento para las distintas necesidades operativas que posee el municipio.

Entre los temas prioritarios tratados durante la mesa de diálogo, el directivo financiero destacó el proyecto de reconversión de la flota de vehículos municipales destinados a prestar servicios públicos esenciales en la ciudad, así como planes para obras de asfalto y cordón cuneta en diversos barrios.

De igual modo, se analizó técnicamente la ampliación de un centro de tratamiento de residuos y la creación de una agenda turística conjunta que fomente el posicionamiento del destino tanto en la provincia como en la ciudad capitalina.

Como cierre de las jornadas, Marzano concluyó manifestando que los equipos técnicos de ambas instituciones van a seguir trabajando activamente en el diseño específico de cada una de estas propuestas para llevarlas a la realidad a corto plazo, reflejando el compromiso mutuo para impulsar el desarrollo económico local.

En función de este acuerdo, las partes pactaron seguir avanzando en el armado de los proyectos definitivos para evaluar la próxima firma de convenios que permitan operacionalizar las líneas de crédito, previendo además la coordinación de campañas informativas conjuntas para que los emprendedores de la ciudad conozcan los requisitos formales y las herramientas de inversión que se encuentran disponibles.