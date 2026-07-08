Este viernes 10 de julio, desde las 18 horas, se realizará una nueva edición de “Fogón Soy Joven”, una propuesta recreativa destinada a las juventudes del departamento que tendrá lugar en el predio del Sindicato de Luz y Fuerza, en Tres Puentes.

La jornada ofrecerá una amplia variedad de actividades gratuitas pensadas para compartir una tarde diferente. Entre las propuestas se destacan DJ en vivo, juegos recreativos, espacio gamer, toro mecánico, karaoke, sorteos con premios de la Selección Argentina y una cena compartida.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro, recreación e integración para los jóvenes, promoviendo la participación y el disfrute a través de actividades culturales y recreativas en un ambiente seguro y al aire libre.

La invitación está abierta a todos los jóvenes de Valle Viejo que deseen sumarse a esta propuesta y compartir una tarde de música, entretenimiento y diversión.

Fuente: Datamarca