PROPUESTAS EN LA FIESTA DEL PONCHO

La 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará en el Predio Ferial Catamarca, volverá a convertir a los oficios tradicionales en protagonistas con una programación de demostraciones en vivo que reunirá a maestros artesanos y docentes de la Escuela Pública de Orfebrería y de la Escuela Provincial de Artesanías.

Durante diez jornadas, del 17 al 26 de julio, los visitantes podrán conocer de cerca las técnicas, procesos creativos y saberes tradicionales que dan vida a las artesanías catamarqueñas y a la orfebrería catamarqueñas, a través de demostraciones abiertas que permitirán apreciar cada etapa de elaboración de las piezas y dialogar con sus protagonistas.

Las actividades se desarrollarán en dos espacios especialmente destinados a estas propuestas: el stand de la Escuela Provincial de Artesanías en el Pabellón Peregrina Zárate, y el stand de la Escuela Pública de Orfebrería, ubicado en el Pabellón Aldacira Flores.

Las demostraciones constituyen una oportunidad para conocer de cerca el patrimonio artesanal de Catamarca y el trabajo que desarrollan quienes mantienen vivas estas técnicas a través de la enseñanza y la producción. Cada encuentro permitirá al público observar los procesos de creación, intercambiar experiencias con los protagonistas y valorar el oficio como parte de la identidad cultural de la provincia.

Cronograma

Escuela Provincial de Artesanías – Pabellón Peregrina Zárate

Viernes 17 de julio | 17 a 19 h | Marroquinería

Maestro artesano Omar Sosa Salín

Sábado 18 de julio | 17 a 19 h | Cerámica Prehispánica

Maestra artesana Mariela Olmedo

Domingo 19 de julio | 17 a 19 h |Zapatería Artesanal

Maestro artesano Carlos Gordillo

Lunes 20 de julio | 17 a 19 h | Muebles Campesinos y Utilitarios

Maestro artesano Gerardo Quijano

Martes 21 de julio | 17 a 19 h | Cestería en Simbol

Maestro artesano Solano Condorí

Miércoles 22 de julio | 17 a 19 h | Bordado Criollo

Maestra artesana Fabiana Silva

Jueves 23 de julio | 17 a 19h | Cerámica Prehispánica

Demostración a cargo de María Pérez, con el acompañamiento de Romina Campos.

Viernes 24 de julio | 17 a 19 h | Indumentaria Artesanal

Maestra artesana Susana Blanco Viera

Sábado 25 de julio

16 a 18 h | Luthería – Pablo Rodríguez.

18:30 a 20:30 h | Forja – Gustavo Barrionuevo.

Domingo 26 de julio

16 a 18 h | Curtiembre Orgánica – Gabriel Varrone.

18:30 a 20:30 hs | Marroquinería – Cecilia Cusillo.

Escuela Pública de Orfebrería- Pabellón Aldacira Flores

Sábado 18 de julio | 18 h Platería Criolla. Proceso de fundición de lingotes y piezas.

Instructor: Mtro. Pablo Falabella.

Lunes 20 de julio | 18 h Lapidación I. Realización de cabujones en minerales.

Instructores: Érica Quiriconi y Eduardo González.

Martes 21 de julio | 18 h Platería Criolla. Cincelado de virola para mate.

Instructora: Leonor Guevara.

Jueves 23 de julio | 18 h Joyería. Técnicas de joyería.

Instructores: Daniel Zicker y Martín Rodríguez.

Viernes 24 de julio | 18 h Fundición Rústica. Técnica ancestral del moldeado en tierra.

Instructor: Romeo Filippin.

Sábado 25 de julio | 18 h Lapidación II. Proceso de Micro-Talla.

Instructora y escultora: Liliam Valeria Córdoba.

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