PROPUESTAS EN LA FIESTA DEL PONCHO
La 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará en el Predio Ferial Catamarca, volverá a convertir a los oficios tradicionales en protagonistas con una programación de demostraciones en vivo que reunirá a maestros artesanos y docentes de la Escuela Pública de Orfebrería y de la Escuela Provincial de Artesanías.
Durante diez jornadas, del 17 al 26 de julio, los visitantes podrán conocer de cerca las técnicas, procesos creativos y saberes tradicionales que dan vida a las artesanías catamarqueñas y a la orfebrería catamarqueñas, a través de demostraciones abiertas que permitirán apreciar cada etapa de elaboración de las piezas y dialogar con sus protagonistas.
Las actividades se desarrollarán en dos espacios especialmente destinados a estas propuestas: el stand de la Escuela Provincial de Artesanías en el Pabellón Peregrina Zárate, y el stand de la Escuela Pública de Orfebrería, ubicado en el Pabellón Aldacira Flores.
Las demostraciones constituyen una oportunidad para conocer de cerca el patrimonio artesanal de Catamarca y el trabajo que desarrollan quienes mantienen vivas estas técnicas a través de la enseñanza y la producción. Cada encuentro permitirá al público observar los procesos de creación, intercambiar experiencias con los protagonistas y valorar el oficio como parte de la identidad cultural de la provincia.
Cronograma
Escuela Provincial de Artesanías – Pabellón Peregrina Zárate
Viernes 17 de julio | 17 a 19 h | Marroquinería
Maestro artesano Omar Sosa Salín
Sábado 18 de julio | 17 a 19 h | Cerámica Prehispánica
Maestra artesana Mariela Olmedo
Domingo 19 de julio | 17 a 19 h |Zapatería Artesanal
Maestro artesano Carlos Gordillo
Lunes 20 de julio | 17 a 19 h | Muebles Campesinos y Utilitarios
Maestro artesano Gerardo Quijano
Martes 21 de julio | 17 a 19 h | Cestería en Simbol
Maestro artesano Solano Condorí
Miércoles 22 de julio | 17 a 19 h | Bordado Criollo
Maestra artesana Fabiana Silva
Jueves 23 de julio | 17 a 19h | Cerámica Prehispánica
Demostración a cargo de María Pérez, con el acompañamiento de Romina Campos.
Viernes 24 de julio | 17 a 19 h | Indumentaria Artesanal
Maestra artesana Susana Blanco Viera
Sábado 25 de julio
16 a 18 h | Luthería – Pablo Rodríguez.
18:30 a 20:30 h | Forja – Gustavo Barrionuevo.
Domingo 26 de julio
16 a 18 h | Curtiembre Orgánica – Gabriel Varrone.
18:30 a 20:30 hs | Marroquinería – Cecilia Cusillo.
Escuela Pública de Orfebrería- Pabellón Aldacira Flores
Sábado 18 de julio | 18 h Platería Criolla. Proceso de fundición de lingotes y piezas.
Instructor: Mtro. Pablo Falabella.
Lunes 20 de julio | 18 h Lapidación I. Realización de cabujones en minerales.
Instructores: Érica Quiriconi y Eduardo González.
Martes 21 de julio | 18 h Platería Criolla. Cincelado de virola para mate.
Instructora: Leonor Guevara.
Jueves 23 de julio | 18 h Joyería. Técnicas de joyería.
Instructores: Daniel Zicker y Martín Rodríguez.
Viernes 24 de julio | 18 h Fundición Rústica. Técnica ancestral del moldeado en tierra.
Instructor: Romeo Filippin.
Sábado 25 de julio | 18 h Lapidación II. Proceso de Micro-Talla.
Instructora y escultora: Liliam Valeria Córdoba.