Con el comienzo de las vacaciones de invierno cada vez más cerca y el entusiasmo que despertó la semifinal mundialista, turistas y residentes eligieron salir a disfrutar de la ciudad. Música, danzas, feria artesanal y gastronomía regional convirtieron nuevamente a la Casa de la Puna en uno de los principales puntos de encuentro de la Capital, convocando durante viernes y sábado a más de 400 personas.

Ayer, el clima acompañó desde temprano a los protagonistas de la feria “Manos Catamarqueñas”, generalmente familias emprendedoras, que coparon parte de la Plaza Quique Sánchez Vera para armar sus puestos repletos de productos elaborados con entrega, sacrificio y amor por el trabajo genuino y artesanal.

Pasado el mediodía, el profesor de danzas Agustín Molina enseñó a bailar la danza tradicional “El Sombrerito”, que entusiasmó a muchos que no dudaron en aprovechar la ocasión para aprender coreografías, movimientos y el sentido de lo que se bailará en las múltiples peñas folklóricas que se multiplican durante el mes de julio en la provincia.

Luego, el cantautor Nacho Andrada se presentó junto a Norman Yacante y Alejandro Rodriguez, ofreciendo un formato con sonido compacto y rústico que evocó las guitarreadas de los ancestros culturales, cuando con guitarra, bombo y violín se grababan las primeras canciones a Catamarca. El repertorio se transformó en un homenaje a diferentes pueblos cómo Sán José de Santa María, Pomán, Ambato, Paclín, Antofagasta de la Sierra o Huaycama de Valle Viejo, en un recorrido turístico- musical como tributo a los rincones que aportaron a la inspiración de un artista que va “leudando recuerdos” adonde “el viento lo lleve” como expresa en sus creaciones.

La propuesta del ballet Semblanzas consiguió sin duda el momento de mayor pico de emocionalidad, con el baile de los más pequeños dando los primeros pasitos en el escenario imaginario en el que se convirtió la calle de ingreso al atractivo. Luego, el grupo de adultos sumó la elegancia y la gracia en una puesta escénica auténtica que supo transmitir la belleza de los zarandeos y malambos típicos de las danzas tradicionales.

Continuaron el dúo San Fernando y Sheila Gonzaga sumando aplausos y profesionalismo a la cartelera que tuvo un cierre a pura fiesta con el grupo La Huella, que con más de 10 años de trayectoria, demostraron una vez más que siguen siendo dignos embajadores culturales en escenarios provinciales y nacionales, gracias su folklore de proyección con indiscutida identidad catamarqueña.

Las propuestas culturales en Casa de la Puna se vivirán todo el mes de julio con visitas guiadas, exposición textil, feria artesanal, comida regional, peñas y espectáculos gratuitos para toda la familia. Los horarios, detalles y contactos para reservas de las diferentes actividades se pueden encontrar en la página sfvc.tur.ar o en las redes sociales oficiales de SFVC Turismo.