La Dirección Provincial de Vialidad informa que comenzaron los trabajos de liberación, limpieza y despeje sobre la Ruta Provincial N° 48, en el sector de Cuesta El Clavillo, en la localidad de Aconquija, luego de los importantes derrumbes registrados en la zona.

Las tareas se iniciaron durante la jornada de ayer y continúan hoy con maquinaria pesada y personal vial, realizando la remoción del material desprendido y el acondicionamiento de la calzada para restablecer las condiciones de circulación.

Mientras se desarrollan estos trabajos, la Ruta Provincial N° 48 permanece interrumpida en el sector afectado, por lo que se solicita a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de Vialidad.

Como camino alternativo, se recomienda utilizar la Ruta Provincial N° 1 y luego la Ruta Provincial N° 18 (Cuesta de Singuil) hasta la localidad de Balcozna.

Asimismo, se informa que en la Ruta Provincial N° 1, en el tramo Loma Larga – Las Chacritas, se ejecutan trabajos de obra, por lo que se solicita transitar con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.

Artículo anteriorSe inicia en Tarija el III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor