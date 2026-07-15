La Dirección Provincial de Vialidad informa que comenzaron los trabajos de liberación, limpieza y despeje sobre la Ruta Provincial N° 48, en el sector de Cuesta El Clavillo, en la localidad de Aconquija, luego de los importantes derrumbes registrados en la zona.

Las tareas se iniciaron durante la jornada de ayer y continúan hoy con maquinaria pesada y personal vial, realizando la remoción del material desprendido y el acondicionamiento de la calzada para restablecer las condiciones de circulación.

Mientras se desarrollan estos trabajos, la Ruta Provincial N° 48 permanece interrumpida en el sector afectado, por lo que se solicita a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de Vialidad.

Como camino alternativo, se recomienda utilizar la Ruta Provincial N° 1 y luego la Ruta Provincial N° 18 (Cuesta de Singuil) hasta la localidad de Balcozna.

Asimismo, se informa que en la Ruta Provincial N° 1, en el tramo Loma Larga – Las Chacritas, se ejecutan trabajos de obra, por lo que se solicita transitar con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.