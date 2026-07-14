El reclamo salarial de los trabajadores del sector se retomará con un paro de 48 para este jueves y viernes, dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca a horas del inicio de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Lo choferes del colectivo reclaman por atrasos en el pago de haberes de las empresas El Nene y 25 de Agosto.

Desde el gremio indicaron que la medida de fuerza podría levantarse en caso de que ambas empresas regularicen la situación salarial en las horas más inmediatas.

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