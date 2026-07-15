Con presencia catamarqueña

Con presencia catamarqueña, este miércoles 15 de julio se inicia la sesión en Tarija, Bolivia, del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, en el marco del Bicentenario de su nacimiento, que cuenta con el respaldo conjunto de la Provincia Misionera San Antonio en Bolivia, el Centro Eclesial de Documentación, la Diócesis de Catamarca, la Provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, la Casa de la Cultura de Tarija, la Sociedad de Geografía e Historia de Tarija, y los Gobiernos Autónomos Departamental de Tarija y Municipal de Padcaya.

Recordamos que se trata de un evento académico itinerante, que se desarrolla en sedes vinculadas a la vida y obra del fraile franciscano catamarqueño: Tarija (Bolivia), Catamarca, Salta y Córdoba (Argentina). La modalidad de participación es híbrida, con instancias presenciales en cada sede y la posibilidad de participación virtual, de acuerdo con la organización específica de cada encuentro; además, comprende diversas actividades y celebraciones.

La sesión inaugural de hoy se inicia a las 9.30; y a las 10:15 se escuchará la conferencia del P. Oscar Tapia, de la Diócesis de Catamarca, sobre “La polifacética personalidad y obra de Mamerto Esquiu”; en tanto que a las 11:20, Fray Pablo Reartes OFM se referirá a “Fray Mamerto Esquiú, Apóstol y ciudadano, periodista y legislador, en comunión con la Iglesia”.

A las 12:00, el Dr. Manuel Gómez brindará su conferencia sobre “Saberes franciscanos en la vida de fray Esquiú”.

A las 19:00 se celebrará la Eucaristía en la Basílica de San Francisco de Tarija. La música será de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, interpretada por Los del Sur y la Orquesta Juvenil.

Jueves 16

8:30 “Ruta de Esquiú en Tarija”. Visita a los lugares de predicación de Fray Mamerto Esquiú.

10:00 Santuario de la Virgen de Chaguaya – Taller de Turismo Religioso.

Tema 1: Marco conceptual, desafíos actuales y potencial del turismo religioso. Dr. Manuel Gómez.

Tema 2: Experiencias de turismo religioso en Catamarca y Argentina en torno a la figura del Beato Mamerto Esquiú. P. Oscar Tapia, Diócesis de Catamarca y P. Eduardo Pablo Reartes, OFM, Provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, Argentina.

13:00 – Valle de la Concepción

15:30 – Lazareto

18:00 Presentación del libro “Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia” (2025), Gómez, Cantó y Nicola, eds. (2025), Editorial Universidad Católica de Córdoba, Córdoba. Lugar: CED.

19:00 Clausura.

Viernes 17

8:00 Salida a Camargo. Visita a bodegas históricas Cinti.

18:30 Presentación del libro “Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia” (2025). Lugar: Capilla histórica “La Torre”, Camargo.

19:00 Misa de cierre de la primera sesión del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú 2026. Capilla histórica “La Torre”.

Sábado 18

9:00 Visita al Oratorio del Justo Juez y visita a la Iglesia de Camargo.