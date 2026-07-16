EL CICLO DE CINE DEL PONCHO

La 5ta edición del ciclo Poncho Audiovisual, que se realizará del 18 al 26 de julio en el Espacio Bicentenario del Predio Ferial, proyectará tres muestras de animación en la sección Ponchito Audiovisual, de 15 a 18 horas, destinada para el disfrute de toda la familia y los fans de la animación.

Por primera vez se presentará la muestra “Garabatos”, a cargo de la animadora catamarqueña Mariana Díaz, la cual está compuesta por trabajos animados realizados por alumnos y ex alumnos de su taller de animación 2D que desarrolla en el Nodo Tecnológico de la Capital, y otros trabajos del ISAC, IDAC, Image Campus, entre otros.

También dirán presente la Muestra “Plum!”, con una selección especial de cortos del Festival Internacional de Cine Animado de Tafí del Valle, Tucumán; y la Muestra Itinerante de “ANIMA LATINA”: Festival de Cine de Animación Latinoamericano, que celebra la animación regional en la Fiesta del Poncho, presentando cortometrajes destinados a las familias provenientes de Argentina, Brasil y Uruguay.

Charlas

En ese marco, el sábado 18 de julio a las 17 hs en el Espacio Bicentenario se desarrollará la charla “Animadoras argentinas en tus series favoritas: Detrás de escena de Helluva Boss y Efectos Colaterales”, a cargo de Matilda Segura y Mariana Díaz, destacadas artistas de la animación nacional, cuyos trabajos se pueden disfrutar actualmente en las plataformas Prime Video y HBO Max. En la oportunidad, Ezequiel Dalinger, director y productor de ANIMA LATINA, también presentará la muestra de dicho festival.

Las muestras de animación se podrán disfrutar en las siguientes fechas:

GARABATOS: 18, 21 y 24 de julio

ANIMA LATINA: 19, 22 y 25 de julio

PLUM!: 20, 23 y 26 de julio

Cine, identidad y memoria

En conmemoración a los 50 años de la última dictadura militar se realizó una curaduría del ciclo alrededor del concepto de memoria histórica y memoria ancestral que da nombre a la sección El Cine es Memoria. En ella habrá estrenos provinciales de cortos y largometrajes catamarqueños como “La enredadera que trepa la araucaria», de Julieta Seco, y “Antes de morir prefiero la muerte”, de Malena Chabrol, los cuales han integrado la selección oficial del último Festival Internacional de Cine de la Alturas.

También se estrenarán cortos documentales que abordan la tradición alfarera y textil de nuestra provincia como “Raíces de Barro. Las Palmas, tierra alfarera” y “Urdiendo Futuro: El Legado del Telar”, de Ignacio Lovell y Sergio Vázquez del Centro de Comunicación UNCA; el proyecto en desarrollo “Compartir la soledad”, de Mariel Bomczuk, rodado en Santa María que aborda la vida de los artistas locales Manuela Rasjido y Enrique Salvatierra; y el video danza “Ruinas sobre ruinas”, de Silvia Bucari, filmado en las ruinas de la ex Residencia de los gobernadores en Villa Las Pirquitas.

De la misma manera, se estrenarán documentales que retratan sucesos históricos que dejaron una marca indeleble en la historia reciente de nuestro país como “Noviembre 3: La onda expansiva”, de Lucio Casalla, sobre las explosiones de la fábrica militar en Río Tercero en 1995; y “1982” y “Diciembre”, del destacado director Lucas Gallo, quien mediante un arduo trabajo con archivos audiovisuales retrata hechos como la cobertura mediática de la Guerra de Malvinas en 1982 y la Crisis social, política y económica de diciembre de 2001.

Al finalizar cada función directores, productores y protagonistas compartirán su experiencia sobre el detrás de escena.

El Cine es Memoria se podrá disfrutar de 19 a 22 hs los días 18, 20, 21, 22 y 23 de julio en el Espacio Bicentenario.

Porfolio de la Memoria

En consonancia, el hall del Espacio Bicentenario presentará una muestra alusiva a los 50 años del golpe denominada “Porfolio de la Memoria”. La misma está compuesta por tapas de diarios locales y fotografías inéditas de Catamarca entre 1976 y 1983 que invitarán a un recorrido visual y lúdico por nuestra memoria histórica.

La propuesta fue resultado del trabajo conjunto entre la Dirección de Desarrollo Cultural de la provincia, el proyecto de Extensión Universitaria “Resguardando nuestra memoria visual” de la Facultad de Humanidades (UNCa) y la Hemeroteca Municipal.

Cine y Teatro

El teatro también tendrá su espacio los domingos 19 y 26 de julio a partir de las 19 hs con la obra “Un bar de lágrimas”, donde cinco personajes recorren caminos marcados por la pérdida, la incertidumbre y el deseo de seguir adelante. Un relato sobre la resiliencia, los vínculos y la capacidad humana de sanar a través del encuentro.

La propuesta que une el cine y el teatro llega de la mano de La Dulcera Teatro y el realizador audiovisual Fabricio Diaco.

Terror en el Valle

El cine de terror continúa ganando terreno el 24 y 25 de julio con la participación de lujo de festivales de cine de terror, ciencia ficción y fantasía como BARS-Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento (San Luis), Oberá Nocturna (Misiones) y Nieve Roja (El Bolsón, Rio Negro), los cuales presentarán una Muestra Federal de Cine de Terror con los mejores cortometrajes que compitieron en sus festivales.

Además, se proyectará “Nicasio en la oscuridad”, el premiado cortometraje de Diego Yapur, y un adelanto de la próxima producción de Bruno Carabajal y equipo.

El Poncho Audiovisual se desarrollará del 18 al 26 de julio de 15 a 22 horas en el Espacio Bicentenario del Predio Ferial en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho con entrada libre y gratuita.