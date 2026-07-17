Durante el acto de apertura de la 55° edición de la Fiesta del Poncho, la Ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, en su discurso comentó sobre obras de infraestructura en el Predio ferial.

“Intervenimos cañerías, duplicamos la cantidad de baños, sumamos cambiadores para bebés, incorporamos baterías sanitarias y renovamos por completo la luminaria”, dijo la ;inistra Roldán.

Además, destacó la creación de un nuevo Mercado Cultural diseñado para descomprimir el flujo de gente y poner en valor toda la zona.

Remarcó el impacto y la posición que tiene la fiesta de los catamarqueños no solo en la provincia sino a nivel nacional al mencionar que «esta fiesta popular es la más grande de todo el país. Hay que seguir trabajando para mantener el nivel y que quienes la visiten por primera vez, quieran volver».

Roldán precisó que se ampliaron la zona de camarines y el área de trabajo de producción, mientras se instalaron 3500 metros de fibra óptica para optimizar el servicio de conectividad y colaborar con el trabajo de los comerciantes. En materia de seguridad, la Ministra agradeció el aporte de la Municipalidad capitalina diciendo que «El patio y el mercado contarán con cámaras de monitoreo permanente para mayor tranquilidad de todos”.

“Hemos pensado en cada detalle para los catamarqueños y los turistas. Los espacios del predio fueron embellecidos gracias al trabajo conjunto de la gente de Obras Públicas, el Municipio, el programa Punto Giro, 72 empresas proveedoras y más de 50 auspiciantes”, expresó Roldán, haciendo también una mención al al Banco Nación (BNA) por facilitar descuentos y beneficios para los ciudadanos a través de El Marcatón. Finalizó