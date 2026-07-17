La Dirección Provincial de Vialidad informa que, durante la tarde de hoy, quedó habilitado de manera provisoria el tránsito vehicular sobre la Ruta Provincial N° 48, en el sector de Cuesta El Clavillo, en la localidad de Aconquija.

La circulación se encuentra permitida con extrema precaución, debido a que persiste el riesgo de nuevos desprendimientos de material sobre la calzada.

Asimismo, se informa que mañana viernes, durante las primeras horas de la mañana, personal técnico de Vialidad Provincial realizará una nueva inspección del sector para evaluar las condiciones de seguridad y continuará con las tareas necesarias para garantizar la transitabilidad de la ruta.

Se solicita a quienes deban circular por la zona reducir la velocidad, respetar la señalización y atender en todo momento las indicaciones del personal vial y organismos de seguridad.