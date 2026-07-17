Junto al Beato Esquiú en el Jubileo por los 200 años de su natalicio

“Qué hermoso que, cobijados bajo el manto de nuestra Madre, que nosotros lo representamos con el poncho, podamos compartir estos días de fiesta, de gratitud, de compromiso”, dijo el Obispo.

Durante la mañana de este viernes 17 de julio, la Virgen del Valle, Patrona Nacional del Turismo, junto al Beato Mamerto Esquiú, a quien celebramos en este Año Jubilar por el Bicentenario de su Natalicio, bendijo la apertura de la 55º edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, llevada a cabo en el Predio Ferial Catamarca.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el gobernador, Lic. Raúl Jalil; el intendente de la Capital, Dr. Gustavo Saadi; con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Edgardo Weretilneck; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe; jefes comunales del interior provincial, autoridades legislativas, policiales, entre otras, e invitados especiales.

La sagrada imagen de Nuestra Madre Morena ingresó a la sala mayor del Predio Ferial Catamarca en brazos del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, luciendo una chalina de vicuña donada por el artesano Enrique Maldonado, de la localidad de Londres, departamento Belén. La acompañaban el Pbro. Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral, y el Pbro. Héctor Montiel, de la Diócesis de La Rioja, junto con servidores del Santuario Catedral.

La imagen del Beato Mamerto Esquiú con su estola de vicuña, fue llevada en andas por reinas de la Fiesta del Poncho de distintas ediciones, oriundas del departamento Fray Mamerto Esquiú, su tierra natal. Su presencia se realza en este Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario de su nacimiento.

El paso de las sagradas imágenes fue acompañado con música, glosas alusivas y el aplauso de todos los presentes. Después fueron colocadas en altares dispuestos en el escenario mayor de esta gran fiesta de los catamarqueños, que reúne a cientos de artesanos y demás exponentes de nuestra cultura.

Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno a Catamarca, Mons. Urbanč realizó la invocación religiosa, oportunidad en que leyó un pasaje del Evangelio de San Marcos. Luego manifestó: «Queridos hermanos, nos hemos congregado para una nueva edición de este Festival del Poncho y tenemos con nosotros a la Patrona de toda Catamarca, a la Patrona Nacional del Turismo y Patrona de tantas otras realidades en nuestra nación. Qué hermoso que, cobijados bajo el manto de nuestra Madre, que nosotros lo representamos con el poncho, podamos compartir estos días de fiesta, de gratitud, de compromiso”.

Luego expresó que “lo hacemos en el marco este Año del Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú. El lema que tenemos desde el 10 de enero, que es el día de su fallecimiento, hasta el 11 de mayo del año que viene, día de su nacimiento, es ‘Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad’. Quiera Dios que este lema penetre profundamente en la conciencia de todos nuestros argentinos y que este festival sea realmente la ocasión propicia para que todos nosotros, los argentinos, trabajemos por la unidad en nuestra patria».

Más adelante anheló: «Que estas imágenes de la Virgen del Valle y del Beato Mamerto, que van a estar en otro salón durante todo este festival, realmente les ayude a todos nuestros visitantes y a nosotros como anfitriones, para embebernos del espíritu de María y del espíritu del Beato Mamerto Esquiú».

A continuación, invitó a rezar el Padrenuestro y roció con agua bendita este espacio de encuentro en torno a la cultura, e impartió la bendición final.

Antes del cierre de la ceremonia oficial, la Madre del Valle fue llevada por el Obispo hasta el stand ubicado en el ingreso al Pabellón de Turismo, donde comenzó a recibir a los visitantes junto al Beato Mamerto Esquiú, ubicado en otro espacio preparado para este año especial en el mismo Pabellón.