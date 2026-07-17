Con un acto encabezado por el gobernador Raúl Jalil quedó oficialmente inaugurada este viernes 17 de julio la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el encuentro cultural más importante de Catamarca.

La ceremonia, realizada en el Predio Ferial Catamarca, contó con la participación de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman; ministros y autoridades de Turismo y Cultura de las provincias del Norte Argentino, además de autoridades provinciales, legisladores, intendentes, artesanos, artistas y público que acompañó el inicio de una nueva edición de la fiesta.

La ceremonia comenzó con el ingreso de la imagen de la Virgen del Valle, patrona nacional del Turismo, acompañada por el obispo diocesano. Luego se entonó el Himno Nacional Argentino, interpretado por Rocío Orellana en voz y María Julia Muñoz en piano. A continuación, se interpretó el Himno a Catamarca, con Noelia Tula en la voz, María Julia Muñoz nuevamente en piano y Tomás Maldonado en bombo. Finalmente, el obispo impartió la bendición y elevó una oración por el desarrollo de una nueva edición de la Fiesta del Poncho.

En representación de los artesanos, la directora de la Escuela Pública de Orfebrería, Ailín Perea, puso en valor el trabajo de quienes preservan y transmiten los oficios tradicionales de la provincia, y destacó el rol de la formación pública en ese proceso. “La artesanía no es solamente patrimonio cultural; es conocimiento, es educación, es producción, es una herramienta para construir futuro sin perder nuestras raíces”, expresó. Además, valoró las políticas públicas que fortalecen estos saberes y generan nuevas oportunidades para el desarrollo de las comunidades artesanas.

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, dio la bienvenida a una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y agradeció el trabajo conjunto de los organismos públicos, el sector privado y los cientos de personas que hicieron posible la organización del evento.

Durante su discurso, remarcó las mejoras incorporadas este año en el Predio Ferial para optimizar los servicios y brindar mayor comodidad a expositores y visitantes, y destacó el crecimiento de la fiesta. “De 1.606 expositores que participaron el año pasado, este año contamos con 1.834 expositores solamente en este Predio Ferial”, señaló, al tiempo que afirmó que “estos números representan trabajo genuino para cientos de familias que esperan esta fiesta para seguir desarrollando sus emprendimientos”.

Roldán también puso en valor el posicionamiento turístico del evento al asegurar que “esta fiesta es el producto turístico más consolidado que tiene Catamarca” y “la fiesta popular más grande de todo el país”.

El secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destacó el crecimiento sostenido de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y su impacto en el desarrollo cultural, turístico y productivo de Catamarca.

“Es un evento cultural de magnitud y uno de los más importantes que tiene el país”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la fiesta “muestra el músculo de la actividad cultural y productiva que tiene la provincia de Catamarca”, al reunir el talento de artistas, artesanos y referentes del turismo: “Me toca recorrer el país y veo que Argentina tiene mucho talento disperso, por eso veo que muy inteligentemente en Catamarca agrupan en esta fiesta ese talento disperso y lo ponen a trabajar, como músculo. Me parece que eso es un muy buen ejemplo de lo que podemos hacer en otros lugares del país”.

Al dejar oficialmente inaugurada la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el gobernador Raúl Jalil afirmó que “todos en Catamarca esperamos este día” y celebró el crecimiento que ha experimentado la fiesta a lo largo de los años. “Cada vez tiene una identidad mayor”.

El mandatario también valoró el trabajo que la provincia viene realizando para fortalecer el sector textil a través de la Ruta del Telar, una iniciativa que, aseguró, “se puede replicar en otras provincias”. “Catamarca es textil por naturaleza”, y sostuvo que la organización de la Fiesta del Poncho “no es un gasto, es una inversión”, por el impacto cultural, turístico y económico que genera para Catamarca.

Cuadro artístico

La ceremonia concluyó con la presentación de “Urdiendo el tiempo. Raíz, movimiento y porvenir”, el cuadro artístico especialmente creado para la apertura de la edición 2026. La propuesta contó con la dirección general de Víctor Aybar y una puesta escénica que celebra las raíces culturales de la provincia y su proyección hacia el futuro.

La dirección coreográfica estuvo acompañada por Maive Rivarola, José Aballay, Marimi Basso y Valeria Moya, en una producción que reunió a 36 bailarines, un equipo técnico integrado por cinco personas y cuatro responsables de la dirección y asistencia coreográfica.

El cuadro musical, bajo la dirección de Luis Bazán, contó con las voces de Loy Carrizo, Luz Segura, Noelia Tula, Damaris Rodríguez, Franco Maestri y Rafa Salas, junto a los músicos Francisco Santillán, Tomás Maldonado, Manu Giménez, Facundo Martínez y Juan Ignacio Molina. El espectáculo volverá a presentarse durante la tarde, en la apertura del escenario El Patio.

Finalizado el acto inaugural, las autoridades realizaron el tradicional recorrido por los distintos espacios del Predio Ferial, donde saludaron a artesanos, diseñadores, productores, emprendedores y expositores que forman parte de esta edición de la Fiesta del Poncho.

Tras la inauguración oficial quedaron habilitados los distintos espacios de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Los pabellones de artesanías, turismo, diseño, productos regionales y los sectores gastronómicos comenzaron a recibir a los primeros visitantes, dando inicio a diez jornadas en las que la cultura, la música, la danza, las industrias culturales y el trabajo de cientos de expositores volverán a ser protagonistas.

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se desarrollará hasta el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, con una amplia programación de espectáculos, exposiciones, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.