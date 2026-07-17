El Sindicato de Vialidad Provincial llevó a cabo este viernes su Asamblea General Ordinaria, conforme a lo establecido en su estatuto y tras haber realizado la convocatoria con un mes de anticipación mediante su publicación en el diario de circulación provincial.

El primer llamado se efectuó a las 10:00 horas y, posteriormente, a las 11:00 horas tuvo lugar el segundo llamado, dando inicio a la asamblea con un importante marco de afiliados que participaron activamente de la jornada.

Durante el encuentro se puso a consideración el balance correspondiente al período 2024-2025 (marzo a marzo), el cual fue presentado luego de haber sido aprobado por el Colegio de Contadores y posteriormente revisado por la Comisión Revisora de Cuentas, integrada por afiliados elegidos democráticamente por la propia asamblea para cumplir esa función de control.

Tras la exposición de la documentación contable y la respuesta a las consultas realizadas por los presentes, el balance fue aprobado por unanimidad, dejando despejadas todas las inquietudes y reafirmando el compromiso de la institución con una administración clara, ordenada y transparente de los recursos sindicales.

La conducción encabezada por el secretario general, *Ángel «Rolo» Rivera, junto al tesorero general, **Javier Zárate*, destacó la importancia de continuar fortaleciendo una gestión basada en la responsabilidad, la transparencia y la participación de los afiliados, pilares fundamentales para el crecimiento y el fortalecimiento del sindicato.

Desde la organización sindical remarcaron que la aprobación unánime del ejercicio económico representa un respaldo al trabajo desarrollado durante el período 2024-2025 y ratifica la confianza de los afiliados en una gestión que mantiene abiertas las puertas al diálogo, la rendición de cuentas y el compromiso permanente con los trabajadores viales.