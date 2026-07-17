Con la presencia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil y el de Río Negro, Alberto Weretilneck; del secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y del titular de la entidad, Darío Wasserman, se inauguró el stand institucional en la 55° “Fiesta Nacional e Internacional del Poncho”, uno de los eventos más importantes del norte argentino, reafirmando su compromiso con la cultura, la producción y el desarrollo económico de la región.

Durante el evento, que se desarrollará hasta el 26 de julio en el predio ferial de San Fernando del Valle de Catamarca, la entidad contará con un stand propio denominado “Explanada Principal”, donde se brindará asesoramiento sobre “+Pagos Nación”, y en el que se promocionarán las líneas de financiamiento como “Viajá+” y “Más Autos”.

Asimismo, los interesados pueden solicitar sus tarjetas de crédito en el acto y conocer información sobre la aplicación “BNA+” y todos los productos y servicios, así como recibir información sobre “Tienda BNA+” y su programa de lealtad “Elegí+”, canjear puntos por pelotas de fútbol y ser asesorados para realizar los cambios de productos y beneficios disponibles en el programa.

Cabe destacar que el BNA ofrece un abanico de beneficios exclusivos con sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, hasta el 26 de julio, entre los que se destacan:

30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en la compra de entradas, tanto en modalidad presencial como online.

30% en Gastronomía, en un pago, sin tope de reintegro, en modalidad presencial.

30% en Productos Regionales, en hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en modalidad presencial.

Por otro lado, el Banco cuenta con un espacio preferencial para la atención exclusiva de los expositores de la feria, que reúne a más de 1.600 emprendedores, artesanos y gastronómicos. Este punto estará ubicado en el tráiler de la entidad y fue especialmente diseñado para brindarles asesoramiento durante los diez días del evento.

En paralelo, y para disfrutar de buenos momentos en familia, se desarrollan diversos espacios creativos con juegos digitales y shows musicales que se irán anunciando durante el evento.

Para quienes lo necesiten, hay un cajero móvil, a fin de que puedan realizar distintas operaciones en el momento, como consultas de saldo, extracciones de efectivo y otras transacciones.

Del acto de apertura oficial de la Fiesta y de la inauguración del stand del Banco también participaron el vicepresidente, Alejandro Henke; el vicepresidente segundo, Carlos Balter; los directores Jackie Truzzell, Armando Guibert, José Luis Pérsico y Miguel White; el gerente general, Gastón Álvarez; funcionarios y empleados.

Por último, a través de las redes sociales y también en el predio, se difundirá el Marcatón, uno de los programas de promociones comerciales más importantes que el Banco lleva adelante junto con el Gobierno de Catamarca en su rol de agente financiero de la provincia con el cual, desde el año 2000, acompaña a los habitantes con soluciones concretas que impulsan el desarrollo territorial.

De esta manera, el Banco Nación continúa reafirmando su rol como aliado estratégico de las economías regionales con presencia en el norte argentino.