Este viernes 17 de julio, la imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle, Patrona Nacional del Turismo, estará presente en la ceremonia inaugural de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, prevista para las 11.00, en el Predio Ferial Catamarca.

Además, contará con un stand en el Pabellón de Turismo, donde recibirá a quienes llegan a la ciudad capital para participar de la fiesta mayor de Catamarca, tierra bendecida con su presencia maternal a lo largo de siglos impregnando la cultura, la historia y la identidad de este pueblo mariano.

Recordamos que la Virgen del Valle fue declarada Patrona Nacional del Turismo, mediante el Decreto Nº 856/74 del 20 de marzo de 1974, durante la Presidencia del Gral. Juan Domingo Perón.

En los considerandos de dicho decreto se expresa “el anhelo y el fervor religioso del pueblo catamarqueño hacia la Inmaculada y venerada Virgen del Valle, de que sea declarada Patrona Nacional del Turismo”.

Asimismo, resalta que “ese anhelo es fiel reflejo de la profunda esperanza del pueblo catamarqueño a su Virgen Morena; que todo el pueblo argentino es partícipe y solidario en esa comunión espiritual que trasciende el ámbito provincial y se proyecta a toda la República, en demostración cabal del amor que le profesa a la Santísima Virgen del Valle toda la Nación”.

“Esa devoción, fe y esperanza de los argentinos -indica- es motivo de tradicionales peregrinaciones hacia la querida Catamarca, cuna de egregios patriotas que lucharon por la patria y contribuyeron con su sacrificio a construir nuestra nación libre y digna”.

También afirma “que a través de las festividades que se originan en la devoción a la Virgen del Valle, se abrió un amplio, importante y cada vez más creciente desarrollo turístico en la provincia de Catamarca; y que ese desarrollo amalgama, en conjunción ideal, a la profesión de fe y al deseo de conocer y contemplar las bellezas de la tierra nativa, gozar de su clima y de la proverbial hospitalidad lugareña”.

A partir de estos fundamentos, “el Gobierno Nacional, haciéndose intérprete del sentimiento popular, estima necesario, adecuado y justo, reafirmar la adhesión a la Inmaculada Virgen del Valle y, asimismo, destacar la importancia y trascendencia que esa vocación espiritual volcó en el desarrollo del turismo interno e internacional”, dice el instrumento legal. Por ello, “el Presidente de la Nación Argentina declara Patrona Nacional del Turismo a la Inmaculada Virgen del Valle de Catamarca”.

Otros patronazgos

La Virgen del Valle de Catamarca también es Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona de la Diócesis de Añatuya y Protectora de la Diócesis de La Rioja, Patrona Nacional del Paracaidismo, Patrona de los Algodoneros del Chaco, Patrona del Festival de Cosquín y Patrona de la Feria Internacional del Turismo.

La presencia del Beato Esquiú

En esta nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, también estará presente la imagen del Beato Mamerto Esquiú, a quien celebramos con el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario de su natalicio.

Recordamos que la parroquia San José de Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, su tierra natal, contará con un espacio institucional dispuesto para la difusión de la vida, obra y legado de nuestro querido Beato Esquiú.