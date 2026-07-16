La ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, encabezó la entrega de mobiliario, equipamiento informático y aires acondicionados para el CAPS Carlos Bravo, adquiridos mediante el Programa SUMAR+, como resultado del cumplimiento de los objetivos sanitarios alcanzados por el equipo de salud.

Los bienes fueron adquiridos con fondos generados a partir del esquema de financiamiento basado en resultados que impulsa el Programa SUMAR+, el cual premia el registro oportuno y de calidad de las prestaciones de salud, junto con el cumplimiento de indicadores sanitarios y procesos priorizados en los establecimientos públicos.

El CAPS Carlos Bravo participa activamente en las estrategias vinculadas al seguimiento de personas con Diabetes Mellitus Tipo 2, Hipertensión Arterial, Salud Mental y Cáncer Cervicouterino, entre otras líneas de cuidado, promoviendo además la búsqueda activa, captación y seguimiento de personas con Cobertura Pública Exclusiva para garantizar una atención integral y de calidad.

En este sentido, la referente provincial del Programa SUMAR+, Carmela Borgioli, destacó que “gracias al compromiso del equipo de salud, el CAPS Carlos Bravo alcanzó un 43,42 % de captación de personas, superando ampliamente la meta establecida a nivel nacional. Este resultado refleja el trabajo sostenido que realizan diariamente para acercar el sistema de salud a la comunidad”.

Asimismo, explicó que “cada bien entregado representa una inversión que vuelve al centro de salud gracias al trabajo de sus equipos, permitiendo mejorar las condiciones laborales y brindar una atención más cómoda, eficiente y de mayor calidad a cada persona que asiste al CAPS”.

Por su parte, la ministra Johana Carrizo felicitó al equipo de salud y expresó que “esta entrega es el resultado del compromiso y del trabajo diario de cada uno de ustedes. Estos bienes representan más herramientas para seguir mejorando la atención de nuestros pacientes”.

Finalmente, remarcó la importancia de continuar aprovechando las oportunidades que ofrece el Programa SUMAR+, ya que “cada prestación registrada y cada objetivo cumplido se transforma en recursos que regresan al centro de salud para seguir fortaleciendo el sistema público”.

En esta oportunidad, el CAPS recibió aires acondicionados, computadoras y mobiliario, equipamiento que permitirá optimizar las condiciones de trabajo de los equipos y mejorar la calidad de atención que se brinda diariamente a la comunidad.

Fuente: Datamarca