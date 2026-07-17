Desde el 17 al 26 de julio

Durante una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través del Registro Civil de la Provincia, estará presente con su tradicional carpa para que vecinos, turistas y visitantes puedan realizar sus trámites de documentación sin alejarse de la mayor celebración cultural de los catamarqueños.

Desde el 17 hasta el 26 de julio, el stand funcionará frente a la entrada al Patio de las Provincias, en el horario de 14:00 a 21:00, brindando atención por orden de llegada.

Trámites disponibles:

Quienes recorran el Predio Ferial podrán gestionar de manera rápida y sencilla:

DNI Común.

DNI Express.

Pasaporte Común.

Pasaporte Express.

Esta iniciativa busca acercar los servicios del Estado a la comunidad, aprovechando uno de los eventos más convocantes de la provincia para facilitar el acceso a la documentación personal, tanto para los catamarqueños como para quienes visitan la provincia durante estos días.

Los aranceles vigentes establecidos por RENAPER son los siguientes:

DNI Común: $10.000.

DNI Express: $26.000.

Pasaporte Común: $100.000.

Pasaporte Express: $200.000.

El Registro Civil invita a quienes asistan a la Fiesta del Poncho a acercarse al stand y aprovechar la oportunidad para realizar sus trámites de forma ágil, cómoda y cerca de donde ocurre el principal encuentro cultural de Catamarca y del invierno argentino.