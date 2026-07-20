La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho ya comenzó a vivir una nueva edición y, entre las propuestas que invitan a descubrir lo mejor de Catamarca, la Capital presenta un stand renovado, innovador y sustentable que propone recorrer la ciudad durante las cuatro estaciones del año. Ubicado en el Pabellón de Turismo, el espacio combina tecnología, experiencias interactivas y una identidad visual atractiva para acercar a vecinos y visitantes toda la oferta turística, cultural y gastronómica que ofrece Catamarca Capital.

En la jornada inaugural estuvieron presentes la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez; el director de Turismo, Gustavo Yurquina y la Administradora de Promoción Turística Antonella Rubio, junto al equipo de la Secretaría. Además, el stand recibió la visita del intendente Gustavo Saadi, quien recorrió el espacio acompañado por parte de su gabinete.

En relación al concepto del stand, Antonella Rubio, explicó que representa la posibilidad de visitar Catamarca Capital durante todo el año, a través de una puesta en escena inspirada en las cuatro estaciones. «Cada uno de los televisores exhibe la oferta turística y las experiencias que pueden disfrutarse en cada época del año, mientras que los monitores táctiles permiten recorrer de manera interactiva los servicios turísticos, las actividades permanentes y la agenda de eventos de la ciudad», señaló.

Uno de los aspectos más destacados del espacio es su compromiso con la sustentabilidad. Rubio explicó que aproximadamente el 95% de la estructura fue construida con materiales reutilizables. En efecto, una vez finalizada la Fiesta del Poncho, gran parte de ese material será usado en la Casa de la Puna para crear un nuevo espacio destinado a la exhibición y comercialización del trabajo de artesanos locales, fortaleciendo así la economía creativa y el desarrollo turístico de la ciudad.

Por su parte, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó que la participación en la Fiesta del Poncho representa una oportunidad estratégica para seguir posicionando a Catamarca Capital como un destino para disfrutar durante todo el año. Asimismo, expresó expectativas positivas para el movimiento turístico durante las vacaciones de invierno, impulsado por la agenda de actividades culturales, gastronómicas, recreativas y de turismo activo que ofrece la ciudad.

Actividades complementarias

Durante toda la Fiesta del Poncho se desarrollarán activaciones destinadas al público de todas las edades, con juegos interactivos, trivias, desafíos de memoria, ruletas con premios y entrega de merchandising oficial de Catamarca Capital. Como parte de la programación, el escenario del Pabellón de Turismo recibirá también dos propuestas gastronómicas que pondrán en valor la producción local. Por un lado, el emprendimiento Molinos del Norte realizará una demostración vinculada al café autóctono y productos regionales, mientras que el emprendimiento Misky Maki ofrecerá una experiencia de degustación de licores artesanales acompañada de una dinámica participativa para el público.

Además de la propuesta instalada en el Predio Ferial, la Municipalidad invita a residentes y turistas a disfrutar de los principales atractivos de la Capital, entre ellos el Pueblo Perdido de la Quebrada, la Casa de la Puna, las experiencias de turismo activo en El Jumeal y diversos circuitos culturales, gastronómicos y patrimoniales que forman parte de la agenda especial preparada para el receso invernal.