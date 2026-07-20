Este lunes 20 de julio, la cuarta jornada de la Fiesta del Poncho, tendrá como gran atractivo el Poncho Sunset, un evento especial programado para celebrar a lo grande el Día del Amigo en el Estadio Bicentenario, con las actuaciones de Los Herrera, Abel Pintos y el cierre a cargo de Euge Quevedo y la LBC.

El Poncho Sunset se realizará de tarde, con apertura de puertas del estadio a las 16 hs para culminar cerca de la medianoche. En el marco del Sunset y con las entradas correspondientes a este evento, se realizará además el sorteo del auto 0 km del Poncho.

Pero la celebración de la amistad tendrá momentos especiales en todos los espacios del Predio Ferial. Promos especiales en gastronomía, el escenario del Pabellón de Turismo con propuestas artísticas y experiencias turísticas; el escenario del Mercado Cultural con muchas bandas de rock; y todos los expositores de los sectores artesanales, de diseño y emprendedores ofreciendo productos con identidad para regalar a los amigos.

Como todos los días, desde el mediodía y hasta las 3 de la mañana están abiertos los sectores gastronómicos del Predio y desde las 14 y hasta las 23 los espacios de feria y exposición.

Programación del lunes 20 de julio

Poncho Sunset | Apertura de puertas 16 hs

El Poncho Sunset será el gran evento del Día del Amigo en la Fiesta del Poncho 2026, con las actuaciones de Abel Pintos, Euge Quevedo junto a La Banda de Carlitos y Los Herrera, en el Estadio Bicentenario, donde se sorteará un Fiat Cronos 0 km de Ledian Automotores, el ganador será anunciado durante la misma jornada.

Escenario Mercado Cultural | desde las 16 hs

Clementina

Fer Fernández

Prisma

Milba

La Vorágine Rock

Mustang

Vane Martínez

DJ Set

Inner Fall

Nevermind

La Pez-Era

Pabellón de Turismo | desde las 14 hs

Atacama – presentación institucional

Conty Ponce de León

JSC Mining – masterclass gastronómica

Ballet Paclín

UTHGRA – sabores que cuentan historias

Pipo Zaffe

Capital – un sorbo de identidad

Fuerza Argentina

Vicegobernación – Nuestras voces en el Poncho

Los Altos – Pejerrey a la mostaza

Tiziano Suárez

Cardones

Poncho Audiovisual – Espacio Bicentenario

15 a 18 hs | Muestra Festival de Animación PLUM! (Tafí del Valle, Tucumán)

19 a 22 hs | El cine es memoria. Presentación de los documentales “Raíces de barro” y “Urdiendo futuro” del Centro de Medios – UNCa. Charla con sus realizadores, Ignacio Lovell y Sergio Vázquez.

20.30 hs | Video danza “Ruinas sobre ruinas” de Silvia Bucari. Grupo Danza Comunitaria Catamarca

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y toda la información necesaria para disfrutar del evento se puede consultar en la web fiestadelponcho.gob.ar y a través de las redes sociales oficiales de la fiesta.

Las entradas para las noches de Escenario Mayor y Poncho Sunset se consiguen online en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs durante los diez días de la fiesta.