Este martes, de 15.00 a 17.00, se realizará un nuevo safari fotográfico en el Pueblo Perdido de la Quebrada. La experiencia a cargo de Roberto Salinas, reconocido biólogo y Profesor de Botánica, propone conocer la estrecha relación que las antiguas poblaciones y los habitantes actuales han mantenido con algunas especies a lo largo del tiempo.

El safari iniciará en el atractivo ubicado en la Ruta Prov N° 4, km. 4 y ½, a minutos del centro de la ciudad.

Se trata de una actividad de exigencia baja y se recomienda llevar calzado y ropa cómoda, protección solar, agua y frutas. No se necesita llevar ninguna cámara especial, sino cualquier dispositivo que pueda capturar las imágenes y sobre todo las vivencias.

La propuesta de carácter gratuito, es con cupo limitado y requiere inscripción previa al contacto: 383 441-1788.

Para conocer más acerca de esta u otras actividades de la Agenda de julio 2026 impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se puede visitar la página web: sfvc.tur.ar o las redes sociales: SFVC Turismo.

Fuente: Datamarca