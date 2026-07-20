El Gobierno de Catamarca confirmó que este martes 21 de julio se acreditará el bono extraordinario y por única vez de $100.000 destinado a los empleados públicos provinciales y municipales, una medida impulsada por el gobernador Raúl Jalil para acompañar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al actual contexto económico.

El beneficio alcanzará a todo el personal de la Administración Pública Provincial, incluidos los docentes de gestión pública y privada (con tope de un cargo), efectivos de las fuerzas de seguridad, personal del Servicio Penitenciario, trabajadores del sistema de Salud y también a los empleados municipales de planta permanente de los 36 municipios de la provincia.

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