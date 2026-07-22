Durante una entrevista en Minería Federal, el empresario y proveedor minero Sebastián Luna Guzmán analizó los desafíos que enfrentan los proveedores catamarqueños para competir dentro de una industria cada vez más exigente y destacó el valor de las rondas de negocios y la generación de contactos.

Aseguró que las compañías mineras priorizan la calidad, el cumplimiento y la capacidad operativa por encima del origen de las empresas, por lo que consideró que los proveedores locales deben competir ofreciendo profesionalismo y confiabilidad.

“Una empresa minera no está obligada a contratarte solamente porque seas local. Tenemos que demostrar que podemos cumplir con las mismas exigencias que cualquier proveedor”, afirmó.

Explicó que, al momento de seleccionar una empresa, las mineras evalúan distintos aspectos según el tipo de contratación.

“Si se trata de productos, buscan disponibilidad inmediata, calidad y que se entreguen exactamente con las especificaciones requeridas. Si es un servicio, analizan los antecedentes, el cumplimiento de los plazos, la calidad del trabajo y que el personal tenga toda la documentación necesaria para ingresar a mina”, señaló.

Para Luna Guzmán, los proveedores locales pueden competir con empresas de mayor tamaño siempre que encuentren un nicho específico y mantengan altos estándares de calidad.

“Corremos con desventaja por estructura y financiamiento, pero cuando hacemos bien nuestro trabajo podemos dar pelea. Lo importante es ser competitivos y cumplir”, expresó.

El empresario también sostuvo que ingresar a la minería implica modificar la lógica comercial tradicional.

“Si queremos jugar en las grandes ligas, tenemos que adaptarnos a las reglas de las grandes empresas. No hay otra alternativa”, manifestó.

En ese proceso, destacó el acompañamiento que brindan las cámaras de proveedores, aunque aclaró que el crecimiento depende también del compromiso de cada empresario.

“Las cámaras ayudan, pero uno tiene que acercarse, preguntar, capacitarse y buscar información. No podemos esperar que todo llegue solo”, indicó. Asimismo, valoró el impacto de las rondas de negocios y de los encuentros entre proveedores y empresas mineras.

“Participar es fundamental. Tal vez en la primera reunión no aparezca un negocio, pero las empresas ya te conocen, tienen tu carpeta, saben quién sos y qué hacés. Después hay que mantener ese contacto y demostrar que realmente podés cumplir”, explicó.

Finalmente, Luna Guzmán alentó a los emprendedores a asumir una actitud proactiva para aprovechar las oportunidades que genera la actividad minera.