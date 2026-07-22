En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, el Ministerio de Salud de la provincia informa que la Dirección de Calidad Alimentaria brindará atención al público en la Oficina N°2 del Estadio Bicentenario, frente al Predio Ferial.

El personal técnico y administrativo estará disponible de 14.30 a 21 horas para recibir todo tipo de consultas sobre los trámites del Registro de Establecimiento, Registro de Productos y Carné de Manipulador/a de Alimentos, así como el retiro de documentación.

Además, asesoramiento referido a la elaboración, fraccionamiento, rotulado, etc., de alimentos, y denuncias bromatológicas como alimentos en mal estado, no conservados en las condiciones requeridas, etc.

Asimismo, se recuerda que se encuentra habilitado el formulario web para denuncias, a través del sitio oficial https://portal.catamarca.gob.ar/organismos/direccion-de-calidad-alimentaria.

También, se encuentra disponible el teléfono 383 419 5821.