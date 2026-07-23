LA FIESTA DEL PONCHO RECONOCIÓ A LOS MEJORES ARTESANOS DE LA EDICIÓN 2026

En el marco de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, este jueves 23 de julio se llevó a cabo el tradicional acto de premiación del Concurso de Artesanías y de Poncho Diseño, uno de los momentos más significativos de la celebración, donde se reconoce el talento, la excelencia y el compromiso de quienes preservan las técnicas tradicionales y proyectan el patrimonio cultural hacia las nuevas generaciones.

La ceremonia se realizó en el Pabellón de Turismo del Predio Ferial Catamarca y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán; la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín; la secretaria de Turismo, Evangelina Quarín; el director Provincial de Artesanías, Gonzalo Cancino; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; el presidente de CAMYEN, José Barrera Albarracín, diputados provinciales; además de artesanos, diseñadores, representantes de instituciones culturales y público en general.

El momento más esperado de la jornada fue la entrega del Premio Adquisición al Mejor Poncho Catamarqueño, que una vez más quedó en manos de un tejedor de Laguna Blanca, departamento Belén, consolidando el prestigio de esa localidad como cuna de algunos de los mejores ponchos de la provincia.

El gran ganador fue Saúl Albino Suárez, quien obtuvo la máxima distinción por un poncho ojo de perdiz con guardas en una sola pieza y rapacejo doble, confeccionado en fibra de vicuña 100% y tejido en telar criollo. La prenda, que pesa apenas 490 gramos, demandó cuatro meses de trabajo, desde el hilado de la fibra hasta su terminación, reflejando la dedicación, la precisión y el conocimiento transmitido de generación en generación.

El premio fue entregado por el gobernador Raúl Jalil y la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, quienes felicitaron al artesano por la calidad excepcional de su obra y destacaron el valor de la artesanía textil como uno de los principales patrimonios culturales de Catamarca.

«Este poncho está diseñado con ojo de perdiz y lo hice con tres colores blanco, marrón y beige y me llevo cuatro a cinco meses. Es una técnica que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero ahora la estamos realizando en vicuña. Hoy me tocó ganar y estoy muy contento, me siento muy agradecido. Se lo dedico a toda mi familia, a mis hermanos, a mi mamá y a mi papá», expresó Suárez, quien tiene su stand 11 D en el Pabellón de Artesanías 2 Aldacira Flores.

Durante la ceremonia también se entregaron los premios a la trayectoria a la tejedora en fibra de vicuña, Guillermina Zárate de Fray Mamerto Esquiú y a Bernardo Ocampo, tejedor de tapices de Santa María, y distinguieron las obras sobresalientes de los distintos rubros del Concurso de Artesanías, valorando el dominio técnico, la calidad de ejecución, la creatividad, la innovación y el aporte de cada pieza al patrimonio cultural e identitario. Asimismo, se entregó el Premio Estímulo Joven Catamarqueño la tejedora de Belén, María Elena Gutiérrez, y las distinciones previstas por el certamen.

Los reconocimientos alcanzaron a artesanos provenientes de Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán, reafirmando el carácter federal de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y consolidando a su muestra artesanal como uno de los espacios de encuentro, intercambio y promoción de los saberes tradicionales más importantes del país.

La ceremonia también puso en valor el crecimiento de Poncho Diseño, espacio que volvió a consolidarse como una plataforma para el diseño de autor, donde convergen la innovación, la producción contemporánea y las técnicas artesanales. En esta edición fueron premiadas las categorías Producto Creativo, Producto Innovador, Mejor Stand y Producto con Impacto Social/Sostenible, reconociendo propuestas que se destacaron por su originalidad, identidad, sustentabilidad y calidad de ejecución.

Con esta nueva edición de los premios, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho destaca el patrimonio artesanal de Catamarca y el país, reconociendo el trabajo de quienes, a través de sus manos y saberes, mantienen vigente una tradición que constituye uno de los mayores orgullos de la provincia.

Todos los premiados

PREMIOS ARTESANÍAS

• Premio Adquisición al Mejor Poncho Catamarqueño: Saúl Albino Suárez (Belén, Catamarca).

• Premio Estímulo Joven Catamarqueño: María Elena Gutiérrez (Belén, Catamarca).

• Premio a la Trayectoria: Guillermina Zárate (artesana en vicuña, FME) y Bernardo Ocampo (tejedor de tapices, Santa María)

• Metal – Orfebrería: Miguel Adrián Reynoso (San Fernando del Valle de Catamarca).

• Metal – Cuchillería: Javier Eugenio Martín (Sumalao, Valle Viejo, Catamarca).

• Metal – Filigrana: Olguín Sosa Juárez (Rosario, Santa Fe).

• Fibra Vegetal: Roxana Marisa Sánchez (La Tercena, Fray Mamerto Esquiú, Catamarca).

• Piedra – Imaginería/Talla: César Ramos (Andalgalá, Catamarca).

• Piedra – Lapidación: Orlando Omar Oviedo (San Fernando del Valle de Catamarca).

• Cuero – Marroquinería: Sandra Silvia Villanueva (Paraná, Entre Ríos).

• Cuero – Talabartería/Soguería: Jorge Luis Rito Vera (Villa de Ojo de Agua, Santiago del Estero).

• Fibra Animal – Fibra de Vicuña: Yamil Gutiérrez (Londres, Belén, Catamarca).

• Fibra Animal – Lana de Oveja: Fernanda del Valle Saracho (Belén, Catamarca).

• Fibra Animal – Fibra de Llama: Patricia Isabel Morales (Los Nacimientos, Antofagasta de la Sierra, Catamarca).

• Fibra Animal – Fieltro: Silvia Beatriz Santana (Guaymallén, Mendoza).

• Fibra Animal – Otras Fibras: Fátima Zabala Delgado (Belén, Catamarca).

• Arcilla – Rescate «María Fernanda Cauterucci»: Aylen Rocío Pereyra (San Fernando del Valle de Catamarca).

• Arcilla – Proyección: Héber Eduardo Casal (San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, Catamarca).

• Arcilla – Contemporánea: Bárbara Torrez Gareis (Paraná, Entre Ríos).

• Asta y Hueso: Gabriel Gustavo Barado (Punilla, Córdoba).

• Madera, Caña y Calabaza – Premio «Néstor David Lagoria»: Julio César Barrios (Colón, Entre Ríos).

• Vidrio: Norma Beatriz Albornoz (Diamante, Entre Ríos).

• Otros Materiales: Jorge Smith (Córdoba).

• Instrumentos Musicales: Alberto José Merlino (San Justo, Córdoba).

• Joyería: Darío Sergio Fariña.

PREMIOS PONCHO DISEÑO

• Premio al Producto Creativo: “Gráfica Salvaje” de Lucas Exequiel Chami (Córdoba).

• Premio al Producto Innovador: “Alkimia” de Natalia Noelia Orozco (Tucumán).

• Premio al Mejor Stand: “Fauna de Tela” de Romina Elizabeth Delgado (Santa María, Catamarca).

• Mención Producto con Impacto Social/Sostenible: “Bonhomía Zero Waste” de Liliana Evangelina Cisneros (Jujuy).