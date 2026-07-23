La popular cantante Soledad Pastorutti, artista de amplia trayectoria nacional e internacional, sorprendió a las artesanas de la diplomatura en Tejido en Telar «Urdiendo Futuro» y a las productoras de la Casa de la Puna, dependiente de la Municipalidad de la Capital. La artista, quien se encontraba en la provincia en el marco de su participación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, visitó el predio municipal el pasado 18 de julio en un emotivo encuentro donde afloraron los sentimientos de los presentes.

La convocatoria se organizó bajo reserva por solicitud de la producción de la cantante, con el objetivo de registrar la sorpresa y las vivencias de los protagonistas locales para el ciclo audiovisual «Soledad 30 años – La Chica del Poncho», una serie documental que la folclorista viene desarrollando en diversos puntos del país.

Durante la jornada, compartieron un ameno diálogo sobre el valor del arte textil catamarqueño las artesanas Guillermina Zárate, Fernanda Saracho, Mónica Aguilar, Sonia Barros, Alejandra Vallejo, Haydeé Guerra y Fátima Quiroga, quienes mostraron sus técnicas de hilado y tejido artesanal.

Un momento sumamente especial de la tarde se vivió con el encuentro entre La Sole y Marcelo Amador, histórico referente de la música popular de Catamarca, quien con sus más de 50 años de trayectoria artística hizo un repaso por la obra de los grandes compositores locales y la identidad sonora de nuestra tierra.

Posteriormente, la cantante realizó un recorrido guiado por las dependencias de la Casa de la Puna, ponderando la arquitectura y la calidez del lugar, para finalizar degustando las tradicionales empanadas del espacio gastronómico «Achalay».

Esta importante acción de promoción cultural se llevó a cabo gracias a la articulación directa entre la productora de la artista y la coordinadora de la diplomatura en Tejido en Telar, Gabriela Ávila, perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

A la iniciativa se sumó activamente la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, garantizando las instalaciones de la Casa de la Puna y la logística necesaria para concretar una jornada inolvidable que fortalece la visibilidad internacional de las artesanías y la gastronomía catamarqueña.