El jefe comunal, Gustavo Saadi, visitó las instalaciones del Club Coronel Daza para mantener un encuentro de trabajo directo con los vecinos de la localidad de Banda de Varela.

Durante la jornada, el intendente estuvo acompañado por el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; el concejal Francisco Sosa; y demás autoridades del gabinete municipal. El objetivo central de la visita fue establecer un canal de diálogo abierto para relevar las necesidades prioritarias del sector, evaluar los trabajos ejecutados e instrumentar las soluciones logísticas requeridas por la comunidad.

Sobre las intervenciones ya concretadas en la zona, el secretario Barrionuevo destacó: «Durante la reunión se abordaron los temas planteados previamente por los vecinos, vinculados a operativos de poda, desmalezado, limpieza integral de terrenos baldíos, retiro de chatarras a la vera de los caminos, entre otras, en sectores donde ya se dio una respuesta satisfactoria a la gran mayoría de las solicitudes».

Por otra parte, el funcionario detalló «Existen temas complejos a resolver, tales como las pérdidas de agua y las cañerías expuestas a la intemperie que generan inconvenientes de humedad. Por este motivo, coordinaremos una reunión de trabajo junto a los directivos de la empresa Aguas de Catamarca con el fin de proyectar una solución técnica definitiva».

Asimismo, Barrionuevo confirmó la respuesta positiva a una demanda histórica de los vecinos sobre la construcción de un espacio recreativo, anunciando el compromiso firme de incluir el proyecto de la nueva plaza en el presupuesto municipal del próximo año para concretar la obra.

Por su parte, las familias del sector valoraron que el jefe comunal y su equipo técnico se trasladen al territorio para escuchar y dar respuesta a las demandas barriales. En este sentido, Roque Rodríguez, uno de los vecinos participantes del encuentro, expresó: «Destacó el compromiso del intendente de haber traído a su gabinete en su totalidad para darnos respuestas concretas por áreas. Estamos muy conformes de recibirlo y mantenemos la esperanza firme en las gestiones que se van a realizar para que el barrio cuente con las soluciones tan anheladas» Finalizó.