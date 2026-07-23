En su recorrido por distintos puntos del país, este lunes 27 de julio llegan a la Diócesis de Catamarca las imágenes de Nuestra Señora de Luján y el Negrito Manuel, en el marco de la Peregrinación y Misión por la Unidad de la Argentina.

Bajo la consigna “Con María de Luján y su fiel esclavo Manuel, caminamos hacia los 400 años, somos de la Virgen nomás”, la iniciativa nació de un grupo de mujeres de distintas diócesis de Buenos Aires, quienes comparten la Misión con la Virgen cada una en su territorio. Luego se fueron sumando algunos varones y familias.

Esta peregrinación es un gesto misionero que evoca la visita de María a su pariente Isabel.

El objetivo es acompañar a la Virgen María en su advocación de Luján, peregrinando a pie por las provincias de la Argentina con el lema “Por la paz y la unidad de la Argentina”, como preparación para la celebración de los 400 años del Milagro de la Virgen de Luján, Patrona de Argentina.

Los organizadores manifestaron que “buscamos, además, unir los pueblos, las regiones, hermanando y reuniendo a las personas, las familias y las comunidades junto a la Virgen, quien nos visita y camina con nosotros”.

“Durante la peregrinación se hará memoria de la historia del acontecimiento original de Luján, su significado y la vigencia pastoral y comunitaria que tiene hoy a 400 años. Presentando a Manuel, elegido por la Virgen de Luján con amor preferencial, como San Juan Diego fue elegido por la Virgen de Guadalupe, explicaron.

Asimismo, indicaron que “esta peregrinación, llevada adelante por misioneras y misioneros, se hace en distintos tramos, a lo largo de varios años, concluyendo en el 2030. Tiene la particularidad que se hace desde la madrugada hasta el mediodía; se le agrega la misión por la tarde, en donde se llega, según se disponga pastoralmente en cada lugar, poniéndonos a su disposición, visitando hospitales, hogares de ancianos y de recuperación de las adicciones, o recorriendo algún barrio en especial”.

ITINERARIO EN CATAMARCA

Lunes 27: La Viña – La Merced.

Martes 28: La Merced – Amadores.

Miércoles 29: Amadores – Yocán – El Portezuelo.

Jueves 30: El Portezuelo – San Fernando del Valle de Catamarca.

Viernes 31: San Fernando – La Gruta.

PRESENCIA Y GESTOS MISIONEROS EN CAPITAL

Jueves 30

15.00 a 18.00 Presencia de la Virgen en las inmediaciones de la Maternidad Provincial.

19.00 Santa Misa en la Catedral.

Viernes 31

9.00 a 13.00 Presencia de la Virgen en peatonal Rivadavia y Terminal de Ómnibus.

15.00 Inicio de la peregrinación desde el Santuario Catedral hasta el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle. Al llegar, se celebrará la Santa Misa.