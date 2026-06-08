En el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, el viernes 5 de junio, los alumnos de Nivel Secundario de los colegios confesionales de la Capital: Juan Pablo II, Virgen Niña, Guadalupe, Nuestra Señora del Valle, Cristo Rey, Carmen y San José, FASTA, Quintana, y el Colegio Bianchi de Saujil departamento Pomán, rindieron su homenaje peregrinando desde la plaza de San Antonio hasta la parroquia de San José de Piedra Blanca.

La animación durante la caminata estuvo a cargo del padre Martín Brizuela, párroco de Nuestra Señora del Rosario (La Merced, Paclín), y el profesor Eduardo Ontivero, quienes ayudaron a que, entre cantos y juegos, profundizaran sobre las virtudes del beato catamarqueño, y juntos oraron por su pronta canonización.

En Piedra Blanca, se disfrutó de música, baile y canto organizado por la Pastoral del Colegio Quintana, culminando con una dinámica de reflexión a cargo de los docentes de Enseñanza Religiosa Escolar de todos los colegios.

La jornada finalizó con la adoración al Santísimo y la bendición impartida por el padre Martín Brizuela.

A su vez, el padre Lucas Segura, Vicario para la Educación, agradeció a todos los equipos directivos de los colegios por la organización de tan hermoso momento vivido en oración y fraternidad en torno a nuestro querido beato.