El Ministerio de Salud de Catamarca, a través de los equipos de Salud Digital, participó del Encuentro Nacional de Salud Digital 2026 – Interoperabilidad en Acción (Conectatón 2026) que se llevó a cabo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las jornadas técnicas y estratégicas, organizadas por el Ministerio de Salud de la Nación, estuvieron orientadas a fortalecer la interoperabilidad y consolidar un sistema de salud digital integrado a nivel federal.

Durante las mismas, Catamarca formó parte de las pruebas colaborativas destinadas a validar el intercambio seguro de información clínica entre jurisdicciones, utilizando estándares internacionales. Asimismo, se trabajó en casos de uso vinculados al Resumen Nacional del Paciente, la federación de pacientes y los mecanismos que permiten compartir información sanitaria de manera segura y oportuna entre distintos sistemas de salud.

La participación provincial permitió intercambiar experiencias con equipos técnicos de todo el país, fortalecer capacidades en interoperabilidad y contribuir a la construcción de acuerdos comunes para avanzar hacia una atención más integrada, eficiente y centrada en las personas.

Además, la segunda jornada estuvo enfocada en la Estrategia Nacional de Salud Digital 2025-2030, abordando temas vinculados a gobernanza, interoperabilidad, sostenibilidad, innovación e inteligencia artificial aplicada a la salud, así como el análisis de los avances y desafíos de la transformación digital en Argentina.

Estos espacios reafirman el compromiso de Catamarca con el fortalecimiento de la Salud Digital, impulsando soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar el acceso, la continuidad del cuidado y la calidad de atención de la población.

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