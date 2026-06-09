REGALOS CON IDENTIDAD LOCAL EN LA CASA DE LA CULTURA

Con una propuesta que reunirá a cerca de 35 emprendedores, artesanos y diseñadores catamarqueños, este sábado 13 de junio se realizará una nueva edición de la feria de Tienda C, especialmente pensada para celebrar el Día del Padre.

El evento tendrá lugar de 17 a 21 horas en la Casa de la Cultura (San Martín 533) y ofrecerá una amplia variedad de productos locales para quienes buscan regalos originales, con identidad y producción catamarqueña.

Durante la jornada, el público podrá recorrer los distintos stands y encontrar artesanías, accesorios, indumentaria, objetos de diseño, artículos para el hogar, libros, productos regionales, vinos y licores artesanales, entre otras propuestas elaboradas por productores culturales de la provincia.

La propuesta busca ampliar la propuesta de Tienda C, el espacio permanente de difusión y comercialización de arte, diseño, artesanías y productos regionales que funciona en la Casa de la Cultura y que durante todo el año reúne creaciones de artistas, artesanos y emprendedores catamarqueños.

Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a todo el público para disfrutar de una tarde diferente y encontrar opciones únicas para homenajear a papá en su día.