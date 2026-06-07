Charlas abiertas a la comunidad de la Asociación civil “Amigos de Casa Caravati”.

El pasado miércoles 03 de junio de 2026, en la Sala de Arte Contemporáneo, se llevó a cabo la presentación de la primera entrega del Ciclo de Charlas “Jorge Bermúdez y Maestros Catamarqueños. Laureano Brizuela” a cargo de la Magister Gabriela de la Orden y Graciela Pernasetti, contando con la presencia de autoridades, asociaciones culturales, alumnos de artes, y público en general.

El encuentro, organizado por la Comisión Directiva de la Asociación “Amigos de Casa Caravati”, junto con la Dirección de Cultura Municipal, la Administración de Gestión Cultural y del Museo, tuvo como propósito difundir y acercar a la comunidad, a través del trabajo de investigación de las expositoras, vida y obra de dos grandes referentes de la cultura que fueron claves en el desarrollo de las bellas artes en la provincia, reconociéndose la influencia de Bermúdez en emblemáticos maestros locales.

En este marco, la Magister Gabriela de la Orden resaltó el fuerte vínculo de Jorge Bermúdez con Catamarca, su presencia y participación en el arte local, regional nacional, rasgos distintivos de su obra, influencias, su búsqueda de modelos, enlazando el análisis al contexto histórico y familiar a lo largo de su vida.

Graciela Pernasetti, por su parte, destaco la cercana relación de Laureano Brizuela con Jorge Bermúdez, el afecto y respeto que existió entre ellos, como también la importante labor de gestión cultural desarrollada por el primero, representando a Catamarca y ser quien funda el primer museo de la Bellas Artes en el territorio provincial.

En ambos casos, las exposiciones fueron acompañas de la proyección de imágenes de obras y de los artistas, para muchos de los presentes desconocidas.

Luis Maubecin, miembro de la asociación, oficio de coordinador, presentado a las disertantes y haciendo la reseña de la única obra de Bermúdez en Catamarca que pertenece al patrimonio del Museo Laureano Brizuela: “Gobernador Enrique Ocampo”.

La presidenta de la Asociación, y la Secretaria de Educación y Cultura del Municipio, puntualizaron la importancia de las asociaciones amigas y su condición de colaboradores y puentes entre el museo y la sociedad civil en toda su diversidad, atentos a las expectativas culturales de la comunidad, con un trabajo mancomunado, alentando la participación activa.

El ciclo fue declarado de Interés Cultural por la Resolución 2026-259-E-MUNICAT-SECD, firmada por la Secretaria de Educación y Cultura, Marquesa Blanco, en cuyos considerandos reconoce que la iniciativa de “Amigos de Casa Caravati”, contribuye a la preservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural.

Próximamente se sucederán charlas.

Desde la asociación agradecieron a todo el equipo de cultura municipal y de Casa Caravati, a benefactores en esta primera actividad y el acompañamiento del público asistente que colmo la Sala de Arte Contemporáneo.

La actividad conmemoro el Dia los Amigos de Museo (01 de junio) y el Centésimo Aniversario del fallecimiento de Jorge Bermúdez.