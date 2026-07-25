Guadalupe Sosa, de 19 años, catamarqueña, estudiante de Diseño de Indumentaria y Textil y creadora de Socier tuvo la oportunidad de diseñar y realizar una propuesta especialmente para Candu Dominguez, que lució durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Nos comentó que desde el comienzo quiso que el diseño no fuera solamente una prenda llamativa, sino que tuviera una historia y una conexión con nuestra tierra.

«Tomé como inspiración el norte argentino, su naturaleza, sus colores, sus texturas y elementos de nuestra identidad cultural, reinterpretándolos desde una mirada contemporánea».

Una de las piezas protagonistas es el corset realizado con resina, que lleva en su interior flores naturales encapsuladas. Elegí las flores como una forma de representar la riqueza natural, la delicadeza y la esencia del norte argentino. La idea de encapsularlas fue también una manera simbólica de preservar un pedacito de nuestra tierra dentro de la prenda, convirtiéndolo en parte del diseño.

La propuesta se completa con elementos inspirados en la estética del poncho y las guardas, incorporando texturas y detalles que remiten a nuestra cultura, pero llevados a una silueta más moderna. Busqué generar ese encuentro entre tradición y diseño contemporáneo, sin perder la identidad catamarqueña.

Para mí fue muy emocionante todo el proceso: desde imaginarlo y realizar los primeros bocetos, experimentar con los materiales y trabajar cada detalle, hasta finalmente ver a Candu luciéndolo en la Fiesta del Poncho.

Como estudiante, joven emprendedora y como creadora de Socier, es un orgullo que mi trabajo haya podido formar parte de una celebración tan representativa de nuestra provincia es algo que significa muchísimo para mí y me impulsa a seguir creciendo. Finalizó

Instagram: @socier_cta