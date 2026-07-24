La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho ofrece mucho más que espectáculos, artesanías y gastronomía. Ubicado al final de la caminería, antes del sector de food trucks, el Sector Comercial invita a recorrer un espacio donde conviven diseño, moda, decoración y productos para el hogar, convirtiéndose en una parada obligada para quienes buscan descubrir nuevas propuestas y llevarse un recuerdo de la Fiesta.

Con más de 40 stands, el paseo reúne emprendedores y comercios de Catamarca y de provincias como Córdoba, Buenos Aires y Jujuy, conformando un recorrido diverso donde cada espacio propone una experiencia distinta. El visitante puede encontrar desde indumentaria y accesorios hasta objetos de decoración, joyería, marroquinería, papelería, cerámica y productos artesanales, pensados para todos los gustos.

La propuesta incluye indumentaria de diseño, accesorios para completar cada estilo, bolsos materos, pañuelos, abanicos, sombreros, cinturones, billeteras y carteras de cuero, además de joyería elaborada en plata, alpaca, acero y cuero. El recorrido también invita a descubrir lámparas de diseño, piezas de mosaiquismo, porcelanato líquido, cerámica, flores secas, velas, esencias, almohadones, pie de cama, mantas, mantelería, caminos de mesa, cestos tejidos, objetos de papelería ilustrada y artículos para el hogar que combinan creatividad, identidad y funcionalidad.

Detrás de cada stand también hay una historia. Hay emprendimientos familiares, cooperativas y proyectos independientes que encuentran en la Fiesta del Poncho un espacio para mostrar su trabajo y crecer. Es el caso de Alpandata, una cooperativa nacida hace más de tres años para generar oportunidades laborales y de desarrollo para jóvenes; Identa Catamarca, que transforma los paisajes y la identidad provincial en libretas, cuadernos, mates y objetos ilustrados; Cosas de Gringa, de Córdoba, con una propuesta de indumentaria y accesorios de diseño atemporal con estilo boho chic; o Ceibo Detalles, que reinterpreta lo autóctono en pañuelos, prendedores y abanicos.

El paseo también reúne propuestas como Arte Roques, con piezas de porcelanato líquido, mosaiquismo y vitrofusión, entre lamparas, espejos y mesas; Ludivina Deco, con lámparas y hamacas tejidas artesanalmente en macramé; Tiendita Viajera, especializada en joyería y accesorios; además de productos regionales, chocolates artesanales, pastelería, marroquinería, hilandería, decoración y muchas otras propuestas que enriquecen la experiencia de quienes recorren la Fiesta.

Entre los espacios, también se destaca la cuchillería artesanal de Los Estribos, con cuchillos, juegos de cuchillos, facones, cuchillas, parrilleros, cuchillos de alta resistencia y cuchillos de monte, pensadas para quienes valoran el trabajo artesanal y buscan herramientas duraderas y de calidad.

Y para quienes prefieren llevarse un sabor del Poncho, Chocolates Dorrego suma una propuesta irresistible. Se trata de una familia de emprendedores que viene desde Buenos Aires a endulzar la vida con chocolates artesanales, alfajores, caramelos y mucho más, aportando una opción ideal para regalar o disfrutar durante el recorrido.

Más allá de los productos, el Sector Comercial también es un espacio de encuentro. Muchos de los emprendedores destacan que eligen regresar edición tras edición porque la Fiesta del Poncho se convirtió para ellos en un lugar donde nacen vínculos, se fortalecen lazos entre colegas y se construye una comunidad basada en el intercambio de experiencias, el acompañamiento mutuo y el crecimiento compartido.

Abierto todos los días de 14 a 23 horas, el Sector Comercial amplía la experiencia del Poncho invitando a recorrer cada stand con tiempo y llevarse un recuerdo que refleje el talento, la creatividad y el espíritu que caracterizan al festival.