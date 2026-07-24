El intendente de la ciudad, Gustavo Saadi, recibió en las instalaciones del Nodo Tecnológico Municipal a Federico Vega, el destacado investigador catamarqueño seleccionado como el único representante de la provincia para realizar una estancia doctoral de investigación en la prestigiosa Universidade Federal do Ceará, en la ciudad de Fortaleza, Brasil.

Vega, quien es licenciado en Trabajo Social, docente concursado en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y becario doctoral del CONICET, fue distinguido con una prestigiosa beca de doctorado sandwich financiada íntegramente por la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (CAPES) del país vecino, constituyendo un logro académico de altísimo nivel para la ciencia local.

La estancia académica, que tendrá una duración de ocho meses, se desarrollará de forma intensiva dentro del Programa de Posgrado en Geografía de la universidad brasileña, considerado uno de los centros de referencia más importantes en estudios territoriales y ambientales de toda la región.

Bajo una perspectiva marcadamente interdisciplinaria, el investigador catamarqueño llevará a cabo seminarios avanzados, instancias de intercambio académico y trabajos de campo conjuntos con destacados docentes e investigadores de la institución anfitriona.

Actualmente, el profesional desarrolla su tesis en el Instituto Regional de Estudios Socioculturales (IRES-CONICET / UNCA), espacio donde aborda las complejas transformaciones territoriales, las políticas públicas del habitar y los procesos de adaptación comunitaria ante el cambio climático bajo la mirada teórica de la Ecología Política del Sur.

Esta importante pasantía internacional permitirá fortalecer de manera directa los lazos de cooperación científica entre Argentina y Brasil mediante la transferencia mutua de conocimientos, metodologías de trabajo y experiencias de gestión territorial.

Asimismo, la iniciativa contribuirá a la consolidación de redes académicas internacionales enfocadas en la geografía contemporánea y los conflictos socioambientales, representando una oportunidad clave para internacionalizar la investigación producida desde Catamarca.

Cabe destacar de manera especial que la obtención de esta beca constituye un justo reconocimiento a la rigurosa trayectoria de Federico Vega, al tiempo que la gestión municipal encabezada por Gustavo Saadi pretende visibilizar, acompañar y potenciar el talento científico y educativo de nuestra comunidad.