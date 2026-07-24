En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, Inés Galíndez, recibió de manos del diputado nacional Fernando Monguillot la Declaración de Beneplácito y Reconocimiento otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación por la obtención del máximo galardón en la categoría “Tecnología y Gestión de Datos” de los Premios Iberoamericanos de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

La entrega se realizó en el stand institucional de Turismo de la Capital, donde el legislador hizo efectiva la distinción impulsada tras el reconocimiento internacional que recibió San Fernando del Valle de Catamarca por el proyecto “Innovación y Tecnología aplicada al desarrollo turístico”, premiado durante el Foro Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI), realizado en Río de Janeiro, Brasil.

La declaración destaca el trabajo desarrollado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en materia de innovación, gestión pública, desarrollo tecnológico y fortalecimiento del turismo local, consolidando a la Capital como un destino referente en la aplicación de herramientas inteligentes para la planificación y el crecimiento de la actividad turística.

Al recibir la distinción, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, expresó su satisfacción por el reconocimiento y destacó que “es un orgullo enorme para todos los capitalinos recibir esta declaración de la Cámara de Diputados de la Nación por un premio que reconoce la innovación y la tecnología aplicada al desarrollo turístico”. Asimismo, remarcó que la distinción representa un respaldo al trabajo que viene realizando la ciudad para consolidarse dentro de un modelo internacional de desarrollo turístico.

Por su parte, el diputado nacional Fernando Monguillot explicó que la iniciativa surgió a partir del logro obtenido por la Capital en Brasil y señaló que desde la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación se decidió reconocer el trabajo realizado por el municipio. En ese sentido, destacó que San Fernando del Valle de Catamarca “es una ciudad que acompaña el desarrollo turístico y que avanza con mucha fuerza”, valorando especialmente el reconocimiento internacional alcanzado en materia de tecnología y gestión de datos.

En los fundamentos de la declaración, la Cámara de Diputados resalta que este reconocimiento internacional valida un proceso sostenido de transformación institucional impulsado por la Municipalidad de la Capital, basado en la profesionalización de la gestión, la utilización de información estratégica para la toma de decisiones y la incorporación de herramientas tecnológicas desarrolladas por equipos técnicos locales. Además, pone en valor el trabajo realizado para posicionar a San Fernando del Valle de Catamarca como un referente nacional e iberoamericano en turismo inteligente.

Este nuevo reconocimiento institucional se suma al premio obtenido en Brasil y reafirma el camino que viene recorriendo la Capital en materia de innovación, transformación digital y desarrollo turístico, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos turísticos inteligentes más importantes del país y de la región.