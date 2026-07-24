El gobernador Jalil recibió al intendente Cusipuma, a quien le informó la decisión.

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, recibió al intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, para analizar el operativo desplegado tras el intenso temporal de nieve y viento blanco que afectó a la Puna catamarqueña.

Las autoridades realizaron un balance del trabajo coordinado que permitió rescatar a los trabajadores mineros que habían quedado varados a raíz de las inclemencias climáticas. En este marco, el gobernador confirmó un aporte extraordinario para el municipio de Antofagasta de la Sierra, destinado a la adquisición de forraje y alimentos, entre otros elementos, con el objetivo de mitigar las consecuencias del temporal.

Es importante recordar que el operativo de rescate de los varados contó con la intervención de distintas áreas del Gobierno provincial, municipio, además de la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Santa María y de las empresas Guido Mogetta y Río Tinto.