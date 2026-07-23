Vialidad Nacional inició los trabajos de despeje de nieve en calzada sobre *Ruta Nacional 60, en el Paso Internacional San Francisco, en tramo entre el puesto de control migratorio de “La Gruta” y el límite con Chile.

Las tareas están a cargo de personal y equipos viales asignados al campamento de alta montaña de «La Gruta». Las labores comenzaron tras la mejora de las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana, luego de varios días de intensas nevadas y presencia de viento blanco que obligaron al cierre preventivo del paso internacional por la acumulación de nieve, tanto en la RN 60 (Argentina) como en la Ruta CH-31 (Chile).

Se estima que los trabajos para restituir las condiciones óptimas de transitabilidad en la calzada se extenderán durante todo el fin de semana.

El Paso Internacional San Francisco es un corredor estratégico que vincula de manera directa a la provincia de Catamarca con la Región de Atacama (Tercera Región), en Chile.

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