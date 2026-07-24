VIERNES 24 EN LA FIESTA DEL PONCHO
La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho vivirá una de sus jornadas más convocantes el viernes 24 de julio, con propuestas para todos los públicos en los distintos espacios del Predio Ferial Catamarca. Música, danza, gastronomía, turismo y producciones audiovisuales formarán parte de una programación que tendrá como gran atractivo las presentaciones de Valentín Vargas y Cazzu en el Escenario Mayor.
El Patio, otro de los escenarios más convocantes, contará con las actuaciones de Sele Vera y los Pampas, y el cierre del dúo Coplanacu. Pero antes, a las 17 hs, los municipios de Ambato, unidos en el espacio Tradiciones Ambateñas, realizarán un tamal gigante en El Patio. La elaboración estará a cargo de cocineros de Los Varela y además de conocer los secretos de esta receta tradicional, el público podrá disfrutar de uno de los platos más representativos de la cocina catamarqueña.
ESCENARIO MAYOR | desde las 21 hs
Delegación Artística de la UNCA
Belén Parma
Compañía Escénica
Germán Cano
Folk4
Valen Vargas
Loy Carrizo
Koki y Pajarín Saavedra
Cazzu
EL PATIO | desde las 15 hs
Academia Inclusión Folklórica Luis “F” Bazán
Banda de Música de la Municipalidad
Ballet Folklórico El Reencuentro – Fiambalá
Laura Coronel
Big Boss Crew
Dalma Robles
Sele Vera y Los Pampas
Fede Pacheco
Delegación Departamental Santa María
Alico Espilocín
Dúo Coplanacu
MERCADO CULTURAL | desde las 16 hs
Ya Vas a Ver
Fulanos del Rock
Dios Sabrá
Carolina Ibarra
Disturbio
Disruptiva
Paseando por Roma
Valeria Argerich
DJ Set
Juan Martín Angera
Lupercales
La NN
PABELLÓN DE TURISMO | desde las 15 hs
Mamerto Ayosa
YFU – Youth For Understanding – Presentación institucional
Ruta del Telar – De Catamarca al mundo
UTHGRA – Poncho Gourmet
Ballet Folclórico de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UNCA
El Rodeo – Presentación de destino junto a Camino de la Fe
Wankara
Hybrida Compañía de Danza
Los Altos – Presentación de Tiramisú de Naranja y Arándanos
Delegación Andalgalá
Andalgalá Wine
Aldo Luna
Nacho Andrada
PONCHO AUDIOVISUAL
Ponchito Audiovisual | 15 a 18 hs
Muestra de Animación GARABATOS
Terror en el Valle | 19 a 22 hs
Presentación del nuevo logo del ciclo “Terror en el Valle”.
Muestra Federal de Cortos de Terror con producciones de los festivales Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento, Oberá Nocturna y Nieve Roja.
Charla con productores.
La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho puede consultarse a través de los canales oficiales del evento y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.
Las entradas para el Escenario Mayor se consiguen en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs.