VIERNES 24 EN LA FIESTA DEL PONCHO

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho vivirá una de sus jornadas más convocantes el viernes 24 de julio, con propuestas para todos los públicos en los distintos espacios del Predio Ferial Catamarca. Música, danza, gastronomía, turismo y producciones audiovisuales formarán parte de una programación que tendrá como gran atractivo las presentaciones de Valentín Vargas y Cazzu en el Escenario Mayor.

El Patio, otro de los escenarios más convocantes, contará con las actuaciones de Sele Vera y los Pampas, y el cierre del dúo Coplanacu. Pero antes, a las 17 hs, los municipios de Ambato, unidos en el espacio Tradiciones Ambateñas, realizarán un tamal gigante en El Patio. La elaboración estará a cargo de cocineros de Los Varela y además de conocer los secretos de esta receta tradicional, el público podrá disfrutar de uno de los platos más representativos de la cocina catamarqueña.

ESCENARIO MAYOR | desde las 21 hs

Delegación Artística de la UNCA

Belén Parma

Compañía Escénica

Germán Cano

Folk4

Valen Vargas

Loy Carrizo

Koki y Pajarín Saavedra

Cazzu

EL PATIO | desde las 15 hs

Academia Inclusión Folklórica Luis “F” Bazán

Banda de Música de la Municipalidad

Ballet Folklórico El Reencuentro – Fiambalá

Laura Coronel

Big Boss Crew

Dalma Robles

Sele Vera y Los Pampas

Fede Pacheco

Delegación Departamental Santa María

Alico Espilocín

Dúo Coplanacu

MERCADO CULTURAL | desde las 16 hs

Ya Vas a Ver

Fulanos del Rock

Dios Sabrá

Carolina Ibarra

Disturbio

Disruptiva

Paseando por Roma

Valeria Argerich

DJ Set

Juan Martín Angera

Lupercales

La NN

PABELLÓN DE TURISMO | desde las 15 hs

Mamerto Ayosa

YFU – Youth For Understanding – Presentación institucional

Ruta del Telar – De Catamarca al mundo

UTHGRA – Poncho Gourmet

Ballet Folclórico de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UNCA

El Rodeo – Presentación de destino junto a Camino de la Fe

Wankara

Hybrida Compañía de Danza

Los Altos – Presentación de Tiramisú de Naranja y Arándanos

Delegación Andalgalá

Andalgalá Wine

Aldo Luna

Nacho Andrada

PONCHO AUDIOVISUAL

Ponchito Audiovisual | 15 a 18 hs

Muestra de Animación GARABATOS

Terror en el Valle | 19 a 22 hs

Presentación del nuevo logo del ciclo “Terror en el Valle”.

Muestra Federal de Cortos de Terror con producciones de los festivales Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento, Oberá Nocturna y Nieve Roja.

Charla con productores.

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho puede consultarse a través de los canales oficiales del evento y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Las entradas para el Escenario Mayor se consiguen en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs.