Google ha anunciado que, a partir del 2026, cualquier persona que quiera desarrollar una aplicación para Android tendrá que verificar su edad. Esto supone un gran cambio en la forma en la que se crean y distribuyen las apps en este sistema operativo y desde la compañía afirman que esto ayudara a mejorar la seguridad y a evitar fraudes. Eso sí, parece que también genera algo de preocupación entre quienes valoran el crear software de forma anónima.

Google obligará a identificarse a quienes desarrollen una app para Android

Hasta el momento, Google solo exigía identificarse para subir aplicaciones en su tienda oficial, pero con la nueva norma todos los desarrolladores deberán registrarse en un nuevo portal llamado Android Developer Console, tal y como informan en blog de desarrolladores de Android. En él se pedirán una serie de datos como el nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. Las empresas tendrán que añadir otros como su página web o número de identificación fiscal.

Desde la firma de Mountain View aseguran que esta información no será pública y solo se utilizara para comprobar quién está detrás de cada aplicación y comprobar que es alguien real. Además, para que los estudiantes, aficionados o pequeños proyectos no se queden si poder desarrollar apps, Google ofrecerá cuentas simplificadas sin requisitos ni la cuota de registro de 25 dólares que se cobra en Play Store.

Como decíamos, esto no se libra de críticas y es que son varios los expertos que creen que exigir la identidad puede limitar la creatividad. En marzo de 2026 se abrirá el registro y, a partir de septiembre, será obligatorio en países como Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. En el 2027, la medida se aplicará en todo el mundo y se bloquearán las aplicaciones de los desarrolladores que no estén verificados.