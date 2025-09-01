Un equipo de investigadores han desarrollado una innovadora nariz electrónica que puede identificar olores con una precisión nunca antes vista. Este invento podría abrir nuevos escenarios en ámbitos importantes como la salud, la industria y la vigilancia ambiental. Los investigadores corresponden al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Nanociencia y de la Universitá Cattolica del Sacro Cuore de Milán.

Esta nariz artificial puede distinguir olores: cómo funciona

La investigación, publicada en la revista Journal of the American Chemical Society, explica el funcionamiento de esta nariz artificial: su tecnología se basa en unos sensores de gases que actúan como un sistema olfativo artificial. El sistema está formado por unos pequeños tubos de carbono de pared única que reaccionan cuando entran en contacto con determinados gases. Gracias a un recubrimiento especial le permite diferenciar entre las sustancias que detecta.

Los tubos de carbono poseen una superficie que hace que sean extremadamente sensibles a la presencia de moléculas y los investigadores se encontraron con el problema de que, debido a esa alta sensibilidad, tenía muy poca capacidad de distinguir entre los diferentes gases. Para solucionar este inconveniente, los científicos recubrieron los diminutos tubos con moléculas en forma de anillo.

Gracias a esta técnica, pueden diferenciar mejor entre ellos cuando están mezclados con otros y dentro de las sustancias que puede detectar se encuentran compuestos como el amoniaco, dióxido de nitrógeno y vapores de acetona. Además, al tener un menor grosor de la capa, varios componentes consiguieron multiplicar por diez su sensibilidad y responder más rápido a los estímulos.

Los resultados, que fueron publicados en él en el medio anteriormente citado, han confirmado que estos sensores pueden ajustarse para detectar de manera concreta los compuestos deseados. Es decir, esta tecnología podrá utilizarse en el futuro para vigilar la calma del aire, detectar gases contaminantes o incluso en diagnósticos médicos a través de análisis del aliento.