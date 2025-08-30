En el marco del convenio firmado entre la Universidad FASTA y la Municipalidad de Los Altos, hoy se concretó un hecho histórico para la educación de la jurisdicción: se recibieron los dos primeros egresados de la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad.

Se trata de Franco Díaz y Hernán Frías, quienes, tras tres años de formación académica, obtuvieron su título profesional, convirtiéndose en un orgullo para toda la comunidad.

El intendente Raúl Barot expresó:
«Este es un día muy especial para Los Altos. Ver que, a tres años de haber firmado este convenio con la Universidad FASTA, hoy tengamos a los primeros egresados, nos llena de orgullo y emoción. Franco y Hernán son ejemplo del esfuerzo, la perseverancia y del camino que queremos seguir construyendo para que más jóvenes puedan formarse y cumplir sus sueños sin tener que irse de su tierra. La educación es el motor del futuro de nuestro pueblo, y desde el Municipio vamos a seguir trabajando para generar estas oportunidades.»

Artículo anteriorLa Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú recibió dos camiones para reforzar sus servicios públicos
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor