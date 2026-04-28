En el marco del Plan Provincial de Asfaltado, Vialidad Provincial continúa ejecutando obras en las principales calles y avenidas de la ciudad, dando continuidad a intervenciones ya realizadas en arterias clave como avenida Belgrano, Legisladores y Mariano Moreno.

Este martes, de manera conjunta con la municipalidad de la Capital, de 08:00 a 17:00 horas se desarrollan trabajos de repavimentación en avenida Gobernador Galíndez, en el tramo comprendido entre Gobernador Felipe Figueroa y avenida Virgen del Valle, con corte de la avenida en el corredor este – oeste.

La obra contempla el fresado de la carpeta asfáltica existente y la posterior colocación de concreto asfáltico en caliente, en una extensión de 1.400 metros por cada carril, en una avenida con cantero central, alcanzando una superficie total de 17.220 metros cuadrados.

Estas intervenciones forman parte de una planificación integral que busca renovar la infraestructura vial urbana, acompañando el crecimiento de la ciudad y fortaleciendo la circulación en sectores de alto tránsito.

Se solicita a vecinos y conductores respetar la señalización, utilizar calles alternativas y circular con precaución mientras avanzan las tareas.